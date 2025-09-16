L’attaccante si sta allenando in Abruzzo nella formazione allenata dal padre. Valutazioni in corso sulle condizioni di Cesario. La Spal valuta l’ex Zigoni e anche altre piste

Si avvicina il momento della verità per Michele Cesario, che dopo aver lavorato a lungo a Ferrara dentro e fuori dal campo con l’obiettivo di mettersi a disposizione prima possibile di mister Di Benedetto da una settimana è tornato a casa.

Nella sua città, dove si sta allenando agli ordini di suo papà nella Bacigalupo Vasto Marina, che milita nel campionato abruzzese di Eccellenza, un torneo che Cesario conosce piuttosto bene avendolo vinto da capocannoniere la scorsa stagione con la maglia del Giulianova. La Spal aveva scelto bomber Cesario per guidare il proprio attacco, e il centravanti aveva deciso di lasciare l’Abruzzo per inseguire il sogno di giocare in una piazza così prestigiosa come Ferrara.

Le cose però non sono andate come le parti speravano e immaginavano: l’infortunio al ginocchio che gli aveva impedito di giocare l’ultima parte dello scorso campionato ha richiesto tempi di recupero più lunghi del previsto, e la Spal ha cominciato a prendere in considerazione altre piste.

La più suggestiva porta a Gianmarco Zigoni, un centravanti che in biancazzurro ha realizzato 35 reti negli anni d’oro della squadra di Semplici e che al momento si trova senza un contratto. Va detto però che stiamo parlando un giocatore che non è mai sceso sotto la Lega Pro e che prevedibilmente chiederebbe una cifra importante. Secondo indiscrezioni un contatto tra le parti ci sarebbe stato: vedremo se diventerà una trattativa o se resterà un sogno di fine estate.

Tra l’altro, non è affatto scontato che l’operazione Cesario sia definitivamente fallita. Come detto, l’attaccante si sta allenando nella Bacigalupo Vasto Marina che starebbe provando a convincerlo a restare per puntare alla promozione, senza dimenticare che su di lui ci sono anche alcuni club di serie D alla ricerca di una punta col fiuto del gol.

Ma la Spal non sarebbe mai uscita completamente di scena, e una decisione definitiva è attesa nelle prossime ore. Quel che è certo è che la squadra di Di Benedetto ha bisogno di un finalizzatore, quindi se non sarà Cesario si dovrà affondare il colpo prima possibile su un altro profilo. Possibilmente con le stesse caratteristiche e dello stesso valore.

