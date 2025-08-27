L’attesa per il debutto in campionato. Coreografia speciale della Curva, oltre 1.700 abbonati

Quella per la Spal è una passione che va oltre la categoria per i tifosi biancazzurri e in particolare per il gruppo Curva Ovest Ferrara, che per il debutto in campionato contro il Fratta Terme organizzerà una coreografia destinata a mettere i brividi ai giocatori. "Domenica prossima ospiteremo in casa nostra il Fratta Terme per la prima di campionato, si comincia a fare sul serio – recita il comunicato degli ultras –. Non ci importa nulla della categoria, la prenderemo con estrema serietà e rispetto per tutte le tifoserie e le squadre che lo porteranno a noi, senza sottovalutare niente e nessuno. E così deve essere anche in campo. A riprova di questo cominceremo subito con una coreografia per noi, perché siamo pronti a scrivere un’altra pagina della nostra storia. Anche in questa categoria, e così devono esserlo anche in campo e in società: riempiamo la curva, riempiamo lo stadio, facciamo vedere ancora una volta la forza della Curva Ovest e di Ferrara, facciamolo per noi".

A proposito della gara col Fratta Terme (fischio d’inizio alle 17,30), oggi alle 13 scatta la prevendita dei biglietti online su etes.it digitando il nome della partita e presso l’Angolo della Fortuna (viale Krasnodar 31), mentre i botteghini dello stadio Mazza il giorno del match osserveranno i seguenti orari: dalle 14,30 alle 18,15 in corso Piave, dalle 14,30 alle 17,30 in via Cassoli. Intanto, dopo il giorno di riposo osservato lunedì, ieri mattina la squadra di Di Benedetto ha ripreso gli allenamenti in vista dell’esordio in campionato. Iglio e compagni lavoreranno alle 11 tutti i giorni fino alla rifinitura di sabato, sempre a porte chiuse. Infine, un aggiornamento sulla campagna abbonamenti: ieri sono state sottoscritte altre 145 tessere. In questo momento quindi sono 1.732 i tifosi spallini che si sono assicurati un posto sugli spalti dello stadio Mazza per il campionato di Eccellenza. La prima fase di campagna abbonamenti sarà attiva fino a sabato prossimo. È possibile sottoscrivere le tessere online sul sito www.etes.it, presso l’Angolo della Fortuna (viale Krasnodar 3), le rivendite autorizzate e la sede del club in via Copparo 142 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, e il sabato dalle 9 alle 12.

