Lavorò per tre anni con mister Semplici. Ora sarà nello staff del neoarrivato Fontana in Umbria. L’ex spallino Rubicini vice a Gubbio

Gaetano Fontana (nella foto) ha iniziato ufficialmente la propria avventura alla guida del Gubbio con una vecchia conoscenza della Spal al proprio fianco. Il suo vice sarà infatti Alessio Rubicini, che lavorò nello staff tecnico di Leonardo Semplici per quasi tre stagioni. Sempre in serie A, dal 2017-18 fino al giorno dell’esonero dell’allenatore fiorentina nel febbraio 2020. Successivamente ha seguito mister Semplici al Cagliari e allo Spezia, mentre ora lavorerà con Fontana.

"Quando l’ho affrontato da avversario, ho sempre guardato il Gubbio con ammirazione – confessa mister Fontana, che domenica prossima incrocerà la Spal –. Ho preso in mano situazioni ben peggiori di questa: non è facile cambiare, ma la responsabilità è grande e voglio portare avanti un discorso nuovo, ma senza inventare nulla. Dobbiamo lavorare insieme per uscire dalla comfort zone. Sono vicino a mister Taurino: ho vissuto anch’io qualche esonero e so quello che sta passando in questo momento. Mi ha lasciato una grande responsabilità e una squadra a cui ha dato la cultura del lavoro".