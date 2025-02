L’avversaria dei biancazzurri domenica, ha in classifica trenta punti in più di Rao e compagni. Oggi parla Baldini: con l’Entella debutto in salita

Sono 30 i punti che separano in classifica la capolista Virtus Entella e la Spal. Un distacco enorme, che fotografa in maniera impietosa la differenza di rendimento tra le due squadre. Eppure, un anno fa anche dalle parti di Chiavari le cose andavano piuttosto male. Anzi, non è azzardato affermare che Virtus Entella e Spal siano state le principali delusioni della scorsa stagione. I biancocelesti però hanno fatto tesoro degli errori commessi, e attraverso una programmazione oculata – con lo stesso direttore sportivo e lo stesso allenatore – hanno gettato le basi per tornare protagonisti. E dopo 25 giornate è lecito pensare che la squadra di Gallo sia la grande favorita per la promozione diretta in serie B. Per i biancocelesti parlano i numeri: 15 vittorie, nove pareggi e una sola sconfitta, alla sesta giornata in casa contro il Pescara. Sembrerebbe una gara proibitiva per la Spal quella in programma domenica prossima allo stadio Comunale di Chiavari, dove però i biancazzurri si aggrappano all’effetto generato dall’arrivo di mister Baldini sulla panchina e a una tradizione estremamente positiva. In generale, il bilancio dei precedenti è di quattro vittorie della Spal, sei pareggi e tre successi della Virtus Entella. Il dato curioso è che negli ultimi otto anni i biancazzurri allo stadio Mazza non hanno mai vinto (tre pareggi e una sconfitta), mentre a Chiavari hanno fatto bottino pieno tre volte su tre! Sono passati otto anni dall’impresa compiuta dalla squadra di Semplici in serie B: 0-3 con tre reti nei primi 17 minuti, realizzate da Floccari, Mora e Costa. Nella stagione 2020-21 alla squadra di Marino bastò un gol di Di Francesco per sbancare Chiavari (0-1), mentre un anno fa in Liguria in uno scontro diretto tra deluse la squadra di Di Carlo si impose in rimonta (1-2) con reti di Valentini e Petrovic.

Stavolta il pronostico sembra chiuso in favore dei padroni di casa, però mister Baldini (nella foto) – che dovrebbe proporre il suo 4-3-3 di fronte al tradizionale 3-5-2 della Virtus Entella – vuole subito lanciare un segnale preciso, con l’obiettivo di invertire la tendenza sul campo più difficile in assoluto.

s.m.