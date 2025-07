Le cordate pronte ad agire, tra una settimana la decisione finale. Al momento sembra una corsa a 4. Ma non si escludono sorprese

A chi toccherà l’onore e l’onere di prendere la Spal nel punto più basso della propria storia e riportarla tra i professionisti? Tra una settimana sapremo su chi cadrà la scelta del sindaco Fabbri, anche se in realtà dopo la chiusura del bando la commissione composta anche dall’assessore allo Sport Carità e l’avvocato Menichini avrà la facoltà di prendersi – eventualmente – qualche giorno per decidere. Il primo giorno utile per la fumata bianca quindi sarà giovedì prossimo, ma esiste anche la possibilità che l’annuncio possa slittare all’inizio della settimana successiva. È prevedibile comunque che l’amministrazione si impegnerà per sciogliere le riserve prima possibile e regalare alla città la nuova proprietà della Spal. Anzi, dell’Ars et Labor Ferrara. Ma quali sono i team ai nastri di partenza? Certezze assolute non ce ne sono, anche perché spesso e volentieri in queste fasi si preferisce giocare a carte coperte.

Con l’obiettivo di non fornire vantaggi alla concorrenza e calare gli assi nel momento decisivo. Al momento, risultano quattro compagini candidate a prendere il timone del club biancazzurro. Ma non è escluso che almeno una possa sfilarsi e magari aggiungersene altre. Sulle intenzioni dei due gruppi ferraresi ci sono pochi dubbi: sia quello guidato da Walter Mattioli che quello che fa riferimento alla X Martiri ci proveranno fino in fondo. L’ex presidente della Spal fa leva sulla propria leadership e sulla sua capacità di parlare meglio di chiunque altro alla pancia dei tifosi. Se riuscisse a presentare un progetto solido anche dal punto di vista economico, WM avrebbe buone chance di tornare sulla poltrona più importante di via Copparo. A proposito, non dovrebbe rappresentare un ostacolo il fatto che abbia lasciato la presidenza nel 2021: un’interpretazione rigorosa del regolamento federale creerebbe qualche problema, ma Mattioli non ha mai avuto a che fare con Joe Tacopina, quindi non sarebbe questo cavillo a fermare la sua discesa in campo. A Porotto c’è grande fermento per l’opportunità di contribuire alla rinascita della Spal, e si studiano con attenzione le varie opzioni. Oltre a quella già nota di trasferire la matricola della X Martiri alla nuova società portando con sé un settore giovanile che disputa i campionati regionali, si starebbe anche valutando la possibilità di creare un club ex novo. Naturalmente con gli stessi protagonisti in campo: la dirigenza e il potenziale patron stanno studiando con attenzione pro e contro. Sono avvolte nel mistero le due cordate provenienti da fuori città. Quella milanese, si dice capitanata da un importante imprenditore immobiliare, risulta molto solida economicamente. Quella araba invece è tanto affascinante quanto intangibile. Nei prossimi giorni qualche elemento in più potrebbe filtrare: la corsa per aggiudicarsi la proprietà della nuova Spal può cominciare.

Stefano Manfredini