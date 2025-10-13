Le interviste. Carbonaro: "Stiamo crescendo di condizione». Mazza: "Che gioia, venivo da un periodo duro»

Paolo Carbonaro e Gabriele Mazza si presentano nel dopo gara a commentare il successo sul Cava Ronco. "Se era un peso quello del gol degli attaccanti? Personalmente no – spiega Carbonaro –, credo sia giusto che una città e una tifoseria di questo calibro abbiano delle aspettative. Io poi gioco sia da punta ma anche più largo, quindi anche se dovesse arrivare qualcun altro sono a disposizione".

Ha avuto l’occasione del pareggio ma non è andata bene, nel primo tempo: "Sì, dopo l’errore ero parecchio nervoso, ma non per l’occasione sbagliata, ormai gioco da parecchi anni e di gol ne ho sbagliati tanti, ma perché voleva dire pareggiarla subito".

La Spal è cresciuta anche dal punto di vista fisico? "Sì, sembravano scuse quando dicevamo che avevamo iniziato tardi, ma in effetti era così, e adesso stiamo crescendo".

Emozionatissimo per il gol Gabriele Mazza: "Ringrazio tanto il mister, non ho passato un periodo facile perché non avevo ancora segnato. Emozionato? Non sono mai stato in una piazza così, sono felicissimo ed orgoglioso di essere qua".

