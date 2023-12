Le interviste: "Però rispetto alle ultime gare vedo progressi». Bertini: "Lavoriamo sodo, situazione difficile. Ma il gruppo c’è e vogliamo uscire dal tunnel»

Le ultime vittorie della Spal, ottenute ad Alessandria con la Juventus Next Gen e al Mazza col Sestri Levante, hanno portato la firma di Marco Bertini. Nelle quattro gare precedenti però il centrocampista di proprietà della Lazio era rimasto in panchina, entrando in campo soltanto nel finale della gara con la Carrarese. Dopo oltre un mese con la Virtus Entella il numero 6 ha ritrovato la maglia da titolare. E quando nel secondo tempo si è incaricato della battuta di un calcio di punizione la mente è tornata immediatamente al match col Sestri Levante. Stavolta però la palla si è infranta sulla barriera. "Lavoriamo sodo, sempre allo stesso modo – ricorda Bertini –. La situazione è complicata, ma ci alleniamo bene e siamo un gruppo solido che sta dando il massimo per uscire dal tunnel. siamo fiduciosi. Nelle ultime gare gare stiamo facendo progressi: siamo fiduciosi. Mi rendo conto che dagli spalti i tifosi possano vedere le cose in maniera diversa. In campo abbiamo la sensazione di poter vincere con una giocata o perdere a causa di un errore: ci servono punti e quindi più coraggio, ma non dimentichiamo che scoprendosi si rischia di andare sotto. Più in generale quindi serve più equilibrio. È vero, a volte potremmo rischiare qualche giocata in più, ma in campo non si vedono le stesse cose che vengono notate dagli spalti".

s.m.