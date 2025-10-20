Le interviste. Senigagliesi: "Raccogliamo i frutti del lavoro. La rete? Il passaggio non c’era, così ho tirato»

C’è anche la firma d’autore di Luca Senigagliesi nella rotonda vittoria della Spal sul campo dell’Osteria Grande. "È sempre bello segnare, speriamo ne arriveranno altri – commenta l’attaccante esterno –. Ho saltato l’uomo, ho dato un’occhiata al centro dell’area ma non ero sicuro di riuscire a servire i miei compagni, quindi ho deciso di calciare forte sotto la traversa ed è andata bene. Sono contento anche per Moretti, che ha fatto un bel gol, il primo con la maglia della Spal. Ultimamente stiamo affrontando squadre che nel primo tempo si chiudono tanto, poi è normale che col passare dei minuti qualche spazio si presenti: dobbiamo aspettare quel momento per fare male, come accaduto oggi. Il poker? È importante vincere in questo modo, considerando che in avvio di campionato non riuscivamo a sbloccare le partite e al massimo vincevamo di misura: segnare tanto ci fa lavorare meglio, è indiscutibile. Ce lo aspettavamo che i frutti del lavoro sarebbero emersi, non era scontato ma va bene così".