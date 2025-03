Le pagelle: Antenucci si divora l’1-2 che poteva riaprire la gara. Lui e Mignanelli in squalifica, salteranno la Pianese martedì. Nador, sempre il solito film. Radrezza gioca a passo d’uomo

GALEOTTI 4,5. Sulla punizione del secondo gol si impapera palesemente, e sul primo è talmente sorpreso che nemmeno si tuffa. Evita di piede il terzo su Tavernelli.

CALAPAI 5,5. Uno dei meno indecenti, anche se si propone poco.

NADOR 4. E’ un gigante, un fascio di muscoli, e non può farsi beffare così da calcio d’angolo senza lottare. Film peraltro già visto più volte.

FIORDALISO 6. Tra i pochissimi a sufficienza.

MIGNANELLI 5. Regala punizione al cecchino Pattarello sulla sua mattonella preferita, si fa ammonire e butta dentro cross frequenti ma mai a segno. Va in squalifica.

D’ORAZIO 5. Pescara è già lontanissima. Si impegna sempre, ma non cava un ragno dal buco, se non due alleggerimenti sul portiere che è arduo chiamare tiri.

PAGHERA 5,5. Ammonito dopo 21 secondi, non farebbe neanche male, trovando due volte un possibile tiro poi ribattuto. Era al rientro e all’intervallo esce.

RADREZZA 5. Qualche buon tocco a passo d’uomo lo trova anche, ma è di una lentezza esasperante e in non possesso viene saltato come un birillo. Del tutto improponibile la coppia con Paghera.

PARIGINI 6. Ci prova, da esterno sinistro e da trequartista, e imbecca anche Antenucci al gol. Finchè dura, c’è.

KARLSSON 4.5. Imbarazzante, movimenti pachidermici e tanti errori. Dura 45’.

ANTENUCCI 5. Si divora l’1-2 che poteva riaprire la gara sulla palla dentro di Parigini. Lì capisci che è finita. Squalificato a Pian Castagnaio.

HAOUDI 5. Va piano e aggiunge poco.

RAO 5. Anche lui entra all’intervallo senza cambiare l’inerzia. MOLINA 5. Inserito per battagliare, battaglia. Però non la prende mai.

ZAMMARINI 5,5. Come Rao e Haoudi.

SPINI ng. Entra all’89’.

BALDINI 4,5. Si era illuso e aveva illuso. La ricaduta è pesante. Non gli resta che cercare di costruire una squadra per i playout ed evitare l’ultimo posto. Punti su un copione e insista, sennò la confusione aumenta. Paghera-Radrezza non è cosa. Nador difensore a 4 idem: ora lo sa.

DI LORETO 5. Fischia quando non dovrebbe e viceversa, estrae gialli a capocchia.

Mauro Malaguti