Le pagelle: brutto subentro di Calapai, mentre Antenucci si conferma il solo che vede la porta. Spini si divora tre reti, errore fatale di Bassoli sul primo gol

GALEOTTI 7. Para un rigore, poi sventa due minacce non esagerate. Peccato che i compagni siano poco reattivi sul penalty.

ARENA 6. Dominante di testa nell’area avversaria e ovunque. Difende bene ed è sfortunato sulla traversa.

NADOR 6. Buona prova, svelle diversi palloni agli avversari facendo valere la sua fisicità.

BASSOLI 4,5. Sbaglia sul gol, sta in linea a palla scoperta quando dovrebbe seguire Di Nardo. Errore fatale, ancora.

FIORDALISO 5. Poco o niente. Non è il più adatto al ruolo di esterno di centrocampo. Un tiro in curva.

AWUA 5. Continua in pieno la serie di prove infelici.

RADREZZA 6. Regia più che discreta, meno efficace l’interdizione.

MIGNANELLI 6. Meriterebbe di più per la bella prestazione, che sporca col mani del rigore. E’ molto nervoso.

SPINI 3. Come i gol che si divora sullo 0-1. Impossibile sbagliare tre occasioni così. Giusto il cambio all’intervallo.

ANTENUCCI 5,5. Tutto nel finale, il gol al 90’ e il possibile 2-2 rimpallato. Prima in area ne gioca poche, non può essere un 9 da attacco a tre. Ma resta l’unico che vede la porta…

PARIGINI 7. Gran partita per voglia matta ed efficacia. In tandem con Mignanelli mette in area ottimi cross sprecati dai compagni.

CALAPAI 5. Brutto subentro. Sbaglia molto e si riprende solo nel finale.

HAOUDI 5,5. Porta troppo palla, ci si attendeva un impatto maggiore. Sua la seconda traversa, da fuori.

D’ORAZIO 5. Gran generosità, troppi errori. Da esterno non vale... se stesso a centrocampo.

KARLSSON 5,5. Due sponde di testa, su una Antenucci segna e sull’altra si fa rimpallare il 2-2. Se la Spal continua a metter dentro tanti cross, la torre serve.

RAO 5. Non si esprime al livello di Parigini e la Spal si va pian piano spegnendo. Almeno si spreme nei rientri difensivi.

FRASYNYAK 5. Imbarazzante la gestione del primo tempo. Ma il rigore era netto.

BALDINI 5. Tre partite, tre sconfitte. Però la Spal che si butta via col Campobasso gioca a calcio. Il 3-4-3 lo premia sul piano della manovra, non della concretezza, perché davanti si sbagliano i gol e dietro si prendono.

Mauro Malaguti