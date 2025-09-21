Le pagelle. Chazarreta si divora un gol, Giacomel para dal dischetto

GIACOMEL 6,5. Para il rigore di Selleri, poi si fa espellere immolandosi per evitare il raddoppio di Valente. Salterà la prossima.

IGLIO 4. Quel mani stolido costa la sconfitta. Anche prima, un mucchio di errori tecnici per una pessima prova.

MAMBELLI 6,5. Il migliore. Sventa in area due minacce, una per tempo, molto pericolose. Invoca un rigore nel finale. Convincente.

DALL’ARA 6. Prestazione solida, una sola sbavatura.

MAZZALI 5. Si addormenta sul rigore, lasciandosi precedere da El Bohuali dopo la respinta di Giacomel. Disattenzione fatale.

COZZARI 6. Senza Malivojevic si sgancia spesso. Vince con forza ogni contrasto: ha una fisicità rilevante. Piedi sempre un po’ così…

RICCI 6. Regia sobria, e in compenso sono sue le occasioni più importanti della Spal, respinte da un difensore sulla linea e poi dal portiere. Nel finale non ne ha più.

PREZZABILE 5,5. Il passo è felpato e non da galoppo. Un errore grave spedisce in porta il Medicina.

SENIGAGLIESI 6,5. Gira e rigira, le iniziative più importanti passano sempre per lui, tiri o assist che siano.

CARBONARO 5,5. Fa il possibile per un non centravanti, aprendo spazi: impegno enorme e risultati modesti.

BARAZZETTA 6. Alterna qualche bel cross tagliato a leziosismi poco utili.

GAETANI 5,5. Continua a collezionare subentri in cui non trova spunti per alzare il livello offensivo. Lo precedeva una reputazione fin qui poco esibita.

CHAZARRETA 5. Si divora un gol di testa sul secondo palo, poi ha altre due possibilità senza frutti.

LUCIANI ng.

MAZZA L. 6. Con la Spal in dieci prova ad alimentare la manovra nel finale.

MAZZA G. 5,5. Spreca di testa una bella palla sul primo palo.

DI BENEDETTO 6. La Spal gioca fino al rigore la sua partita più convincente e questa volta non patisce nemmeno il solito calo atletico. Fosse finita diversamente, oggi si direbbe che la squadra è in grande crescita. Poi le sconfitte, si sa, pesano e modificano i giudizi.

