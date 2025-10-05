Le pagelle. Dall’Ara vince ogni duello, Senigagliesi determinante

GIACOMEL 6. Un solo intervento, in due tempi, di Xhuvali in avvio di ripresa. E uno strano… bagher da punizione.

IGLIO 5,5. Partita complicata, con diversi errori: Di Benedetto chiarirà poi che non stava bene. Per ordine di scuderia, non si sgancia per schermare Xhuvali.

DALL’ARA 7. Formato gigante. Vince ogni duello, di testa è imbattibile, e quando è chiamato a impostare in luogo di Ricci trova lanci migliori.

MAMBELLI 6,5. Ormai non è più una sorpresa ma una certezza. L’unica sbavatura è colpa… dell’arbitro: su di lui c’era fallo.

MAZZALI 7. La sua prova migliore. In fascia mancina ha attaccato bene e difeso meglio: nemmeno un errore.

DI BARTOLO 6. Inizia con diversi sbagli. Poi trova un tiro non molto fuori dai pali e da lì in poi prende confidenza e va meglio.

RICCI 6,5. Ancora una buona gara. Provoca il rigore anticipando Neri, inizia e conclude diverse azioni. Lascia per crampi.

MALIVOJEVIC 6,5. Sbaglierà anche qualcosa, ma quante ne gioca, e in queste riesce a coniugare spesso la componente tecnica a momenti di lotta.

SENIGAGLIESI 7. Si stava già dicendo di una sua prestazione discreta, ed ecco che nell’ultimo quarto d’ora regala una traversa su piazzato, un bel gol e un assist al bacio. Tornando determinante e risparmiando alla torcida i terribili fantasmi del finale.

COZZARI 6. Costretto a fare il 9, lui mediano, perchè ha fisicità ed è un bel combattente, tutto sommato si reinventa anche benino. Ma accusa un risentimento e lascia presto.

CARBONARO 6,5. Freddo sul rigore, si conferma a proprio agio da attaccante di movimento fino all’infortunio di Cozzari e un po’ meno dopo.

BARAZZETTA 6,5. Ingresso a lungo anonimo, poi grande impatto nel finale di partita.

STOSKOVIC 5,5. Con un liscio confeziona il migliore assist a un avversario: lì la Spal rischia grosso. Per sua fortuna Mantovani sbaglia il tiro.

MAZZA 6,5. Ottimo subentro a Ricci. Ha meriti nel rilancio finale della squadra.

PREZZABILE 6,5. Entra e segna ancora, ma anche la sostanza del suo spezzone è buona.

CASELLA ng.

DI BENEDETTO 7. Se si potesse dire che questo è il livello stabilmente raggiunto dalla sua Spal, bisognerebbe festeggiare. Finalmente fioccano anche i gol, in attesa della punta. Cozzari è una invenzione, ma il suo ruolo è un altro.

Mauro Malaguti