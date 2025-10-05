Le pagelle. Dall’Ara vince ogni duello, Senigagliesi determinante
Per Mazzali nessun errore sulla fascia mancina, Mambelli senza sbavature. Partita complicata per Iglio, ma non stava bene
GIACOMEL 6. Un solo intervento, in due tempi, di Xhuvali in avvio di ripresa. E uno strano… bagher da punizione.
IGLIO 5,5. Partita complicata, con diversi errori: Di Benedetto chiarirà poi che non stava bene. Per ordine di scuderia, non si sgancia per schermare Xhuvali.
DALL’ARA 7. Formato gigante. Vince ogni duello, di testa è imbattibile, e quando è chiamato a impostare in luogo di Ricci trova lanci migliori.
MAMBELLI 6,5. Ormai non è più una sorpresa ma una certezza. L’unica sbavatura è colpa… dell’arbitro: su di lui c’era fallo.
MAZZALI 7. La sua prova migliore. In fascia mancina ha attaccato bene e difeso meglio: nemmeno un errore.
DI BARTOLO 6. Inizia con diversi sbagli. Poi trova un tiro non molto fuori dai pali e da lì in poi prende confidenza e va meglio.
RICCI 6,5. Ancora una buona gara. Provoca il rigore anticipando Neri, inizia e conclude diverse azioni. Lascia per crampi.
MALIVOJEVIC 6,5. Sbaglierà anche qualcosa, ma quante ne gioca, e in queste riesce a coniugare spesso la componente tecnica a momenti di lotta.
SENIGAGLIESI 7. Si stava già dicendo di una sua prestazione discreta, ed ecco che nell’ultimo quarto d’ora regala una traversa su piazzato, un bel gol e un assist al bacio. Tornando determinante e risparmiando alla torcida i terribili fantasmi del finale.
COZZARI 6. Costretto a fare il 9, lui mediano, perchè ha fisicità ed è un bel combattente, tutto sommato si reinventa anche benino. Ma accusa un risentimento e lascia presto.
CARBONARO 6,5. Freddo sul rigore, si conferma a proprio agio da attaccante di movimento fino all’infortunio di Cozzari e un po’ meno dopo.
BARAZZETTA 6,5. Ingresso a lungo anonimo, poi grande impatto nel finale di partita.
STOSKOVIC 5,5. Con un liscio confeziona il migliore assist a un avversario: lì la Spal rischia grosso. Per sua fortuna Mantovani sbaglia il tiro.
MAZZA 6,5. Ottimo subentro a Ricci. Ha meriti nel rilancio finale della squadra.
PREZZABILE 6,5. Entra e segna ancora, ma anche la sostanza del suo spezzone è buona.
CASELLA ng.
DI BENEDETTO 7. Se si potesse dire che questo è il livello stabilmente raggiunto dalla sua Spal, bisognerebbe festeggiare. Finalmente fioccano anche i gol, in attesa della punta. Cozzari è una invenzione, ma il suo ruolo è un altro.
Mauro Malaguti
