Le pagelle. Finalmente il Collodel che si ricordava, Rabbi in crescita

ALFONSO 6,5. Impegnato solo due volte dalla distanza e una in uscita, fa tutto bene.

BRUSCAGIN 5,5. In progresso soprattutto nella fase difensiva, molto meno quando deve gestire palla. Nonostante questo si sgancia persino al tiro da sotto sull‘1-0. Passetti in avanti.

VALENTINI 6,5. Diakite lo anticipa e batte sul gol, ma se si esclude l’episodio, è la vera colonna della retroguardia.

TRIPALDELLI 6,5. Lieta sorpresa nel ruolo improvvisato di centrale a tre. Presidia la zona senza rischi e con ordine respingendo tutto.

CELIA 5. Molto meno bene, anche se a 352 dovrebbe avere compiti difensivi inferiori. Sul corner del gol si addormenta accorciando tardissimo su Giorinco. Meno spinta del solito.

CONTILIANO 6. Prestazione solida, di sostanza anche senza acuti.

BERTINI 6. Dirige benino il palleggio in 11 contro 10, lui pure senza giocate memorabili.

COLLODEL 7. Gol a parte, finalmente il centrocampista di spadone che si ricordava. Corre come un pazzo, è il primo a salire in pressing, trova qualche inserimento anche dopo la rete.

RAO ng. Dunque: finchè è in campo è il più bravo di tutti, con assist ed esterno destro fuori di un palmo subito dopo. L’espulsione compromette la vittoria. Ha i numeri, ma anche 17 anni. Meglio non bocciarlo, imparerà. ANTENUCCI 5. Per spirito di sacrificio è da 10. Ma ha 39 anni ed è alla undicesima presenza consecutiva, nove delle quali tra gli 80’ e i 90’. Difficile pretendere, bisognava pensarci prima.

RABBI 6,5. Vivo e ficcante, gioca la sua migliore di stagione. Ma il gol non è roba sua, come dimostra sparando su Zaccagno un’occasione d’oro.

PARRAVICINI 6. Aiuta i compagni ad alzare il muro nella mezz’ora finale.

PULETTO 6. Anche lui.

ORFEI ng. Pochi secondi in campo, ce lo si aspettava un po’ prima per Antenucci. Forse non è al meglio dopo l’infortunio. COLUCCI 6,5. Non si discute che il suo "asimmetrico" funzioni e che si cominci a vedere un pizzico di identità, e anche di manovra nel primo tempo. Tripaldelli "braccetto" di sinistra lo ripaga. Delle due "lame rotanti" lo aiuta invece solo Rao.

GIGLIOTTI 6. Usa un metro severo, ma almeno lo porta avanti sino in fondo. Unico errore, grazia Dametto per una brutta gomitata al volto di Rabbi.

Mauro Malaguti