Le pagelle. Mazza segna in rovesciata, Ricci sale di tono nella ripresa

GIACOMEL 6. Una gran parata a evitare lo 0-2 su punizione di Salomone, ma anche incertezze e incomprensioni coi compagni. Ribadisce l’impressione di essere decisivo quando conta e di distrarsi in situazioni "facili".

IGLIO 7. Prestazione "eroica" in un secondo tempo potente e perfetto. Prima come tutti i difensori aveva sofferto. Nella rimonta la sua firma è forte.

MAMBELLI 5. Dopo tante prove positive, per la prima volta stecca la prestazione, e ci può stare. Esce all’intervallo anche perchè ammonito in una situazione a rischio di rosso.

DALL’ARA 5,5. Meno bene di sempre. Gli elogi al reparto non han fatto bene, avrà facilmente pensato Di Benedetto.

MAZZALI 5,5. Sotto tono anche lui, soprattutto nel primo tempo. Errori di tocco frequenti.

DI BARTOLO 6. Non è chiamato a cose straordinarie ma tiene il campo benino.

RICCI 6,5. Al solito fa regìa col metronomo. Sale di tono col passare dei minuti e trova anche tre conclusioni pericolose: la seconda provoca il gol di Gaetani.

MALIVOJEVIC 6. Buone giocate, la tecnica non si discute, ma anche palla a volte portata troppo a lungo a ritardare i tempi dell’azione.

GAETANI 6. Decisivo il gol dell’1-1, da rapace d’area piccola. Per il resto, grande impegno poco ripagato. Sembra più seconda punta che esterno o 9.

CARBONARO 6,5. Si alterna a Gaetani come prima punta o ala. Primo tempo come quello del compagno con occasioni non sfruttate, ripresa molto migliore con la prima rete su azione che significa vittoria.

SENIGAGLIESI 6,5. Questa volta non entra nei gol se non per aver avviato il terzo, ma rimane l’attaccante più pericoloso e porta sotto la Spal di continuo.

STOSKOVIC 6. Sostituisce Mambelli e se la cava bene. Disimpegno di tacco rischioso.

PREZZABILE 6. Ingresso vivo, sfiora due volte il gol.

BARAZZETTA 6,5. Entra vivacissimo, provoca il 3-1, inventa un potenziale assist per Prezzabile e trova due occasioni che purtroppo spara su Carroli. Avesse anche il gol facile…

MAZZA G. 6,5. Dieci minuti, primo gol in rovesciata e festa grande.

DI BENEDETTO 7. La sua Spal ora gioca, segna, rimonta anche e vince. Forse ha davvero imboccato la strada giusta. Opportuno il cambio di Mambelli.

Mauro Malaguti