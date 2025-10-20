Le pagelle. Mazzali dilaga sulla fascia, Gaetani grande opportunista

GIACOMEL 6. Voto di stima per l’unica parata, non difficile, sul tiro di Stanzani nel finale.

IGLIO 6. Primo tempo più "bloccato" per ordini di scuderia, visto il rombo iniziale degli avversari, prestissimo diventato un 4-2-3-1. Nella ripresa è stato più libero di prendere iniziative. DALL’ARA 6. Pomeriggio tranquillo, di quelli da sigaretta in bocca per uno come lui.

MAMBELLI 6. Dopo le difficoltà incontrate col Ronco, torna a esibirsi ai suoi livelli e spesso si sgancia anche.

MAZZALI 7. Gioca una buonissima partita, e per un tempo sono lui e Senigagliesi a dar fastidio all’Osteria. Nella ripresa poi si scioglie del tutto e dilaga a sinistra.

DI BARTOLO 6. Gara lineare, con qualche errore che non manca mai, ma in cui non lesina muscoli, forza e contrasti.

RICCI 6,5. Pure per lui un pomeriggio senza straordinari: ma è bellissimo il lancio per il gol di Malivojevic.

MALIVOJEVIC 6,5. Chiude il risultato con un bel gol, il suo secondo di stagione. Prima aveva portato troppo palla come a volte gli capita perdendone anche più di una.

CARBONARO 6,5. Gara giocata bene, alternandosi nei ruoli di esterno e centravanti, ma un po’ sporcata da errori di mira sotto porta. Poteva migliorare il suo score personale.

GAETANI 7. E’ di sicuro un grande opportunista d’area, ormai si è capito. La sua rete, terza personale, è la più importante perchè sull’1-0 la Spal va in discesa. Corre e non lesina impegno, anche se lontano dai 16 metri non è altrettanto efficace.

SENIGAGLIESI 7. Non sorprende più. Nel primo tempo va più forte del pallone, e infatti un paio di volte se lo lascia dietro. Nella ripresa realizza un gran gol e ispira molte delle migliori manovre.

MORETTI 7. Di Benedetto lo inserisce al 63’ e ne ottiene l’azione che provoca una espulsione e il gol del 4-0. Meglio di così in meno di mezz’ora, difficile… PREZZABILE 6. Buon contributo dal 68’. Appena entrato sfiora anche il gol.

DI BENEDETTO 6,5. Dall’alto di una superiorità atletica e tecnica ieri più vistosa che mai, la Spal continua a macinare vittorie ed avversari. Fa attendere Moretti, e la fiducia in Gaetani gli consente il gol decisivo. Quando il nuovo puntero entra, a sua volta bolla. Così può anche risparmiare il recuperato Cozzari.

Mauro Malaguti