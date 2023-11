Le pagelle. Parravicini in difficoltà, che fine ha fatto il vero Bruscagin?

ALFONSO 6,5. Decisivo nel finale sul tiro di Margiotta, e sempre attento anche prima.

BRUSCAGIN 5. Voto di incoraggiamento. Ma che fine ha fatto il bel terzino che si conosceva? FIORDALISO 6. Gioca da centrale e nel complesso se la cava. VALENTINI 6. Anche lui è autoritario e ne respinge tante. Sembra quello con più personalità e che meno soffre il momento, dall’atteggiamento.

CELIA 5,5. Perde la palla che porta al gol annullato: se convalidato, sarebbe stato peccato mortale. Per il resto, alti e bassi. PULETTO 5,5. Dà il massimo per impegno, ma esterno non è. Colucci gli chiede sacrificio per avere ampiezza e lui si presta.

A un certo punto si scambia con Parravicini, ma dura poco.

CONTILIANO 5,5. Anche lui è più impreciso del solito, una volta calato nel contesto dal principio.

CARRARO 4,5. Solito dinamismo. Doveva abbassarsi ad avviare l’azione, invece ha sempre lasciato Fiordaliso e Valentini a impostare con piede da difensori. Esce al 45’.

PARRAVICINI 5. In difficoltà. Il ragazzo è interessante, ma non è esterno sinistro e si perde subito. Esce all’intervallo.

ANTENUCCI 6. Lode al capitano, che non ne perde una e si sbatte dall’inizio alla fine. Un solo tiro, non felicissimo.

RABBI 5,5. Parte forte: è l’unico capace di velocità e in quello stagno si nota. Impegna Anacoura subito, poi cala, ma sempre lottando.

BERTINI 7. Per la seconda volta regala tre punti alla Spal dopo quelli al 90’ in casa Juve. La sua punizione è una gemma.

COLLODEL 6. Prova a trascinare col suo impeto, e in parte ci riesce. Dà noia al Sestri quando palla al piede salta il centrocampo e si butta avanti.

IGLIO ng. Entra al 76’, esce al 79’. Infortunio da record.

TRIPALDELLI ng. Sia pure per poco, finalmente si rivede.

ORFEI 6. In 5’ soltanto, trova il tempo per il secondo tiro in porta della Spal su azione nei 94’. COLUCCI 6. Ha avuto poco tempo per provare il nuovo 3-5-2 asimmetrico che aveva in mente, e che ieri infatti sapeva ancora di 4-4-2, quindi giudizio sospeso.

COLANINNO 5. Modesto assai.

Mauro Malaguti