Le pagelle. Rabbi si mangia un altro gol, prima ’stecca’ per Galeotti

GALEOTTI 5. Prima vera "stecca" di stagione. Ha qualche responsabilità su entrambe le reti. Fischnaller lo sorprende nettamente, mentre sul tiro del 2-0 lascia lì palla per Zecca.

GHIRINGHELLI 5,5. Primo tempo abbastanza buono e intrapredente e ripresa meno, a somiglianza di tutta la Spal.

PEDA 6. Se la cava nel bunker, le due reti arrivano in campo aperto.

VALENTINI 6,5. Sarebbe il migliore in campo con una serie di ottimi interventi, peccato che sul gol di Fischnaller non scelga di respingere di testa a lato invece che centralmente.

SAIANI 5,5. Rileva Tripaldelli influenzato. Piuttosto timido, parte benino ma poi va in deciso calando.

RAO 6. Buon primo tempo, in cui va vicinissimo al gol in avvio e gioca tecnicamente bene. Poteva angolare meglio il tiro?

CARRARO 6. Ottima prima mezz’ora, in cui sembra in gran vena. Come tutti progressivamente cala, senza perdere però la bussola.

BUCHEL 5. Serata poco felice. Sempre un tocco in più o qualche metro di troppo palla al piede, finisce per ritardare il gioco. DALMONTE 6,5. Questa volta alla quantità abbina anche la qualità, trovando diverse buone giocate che però faticano a trovare maglie amiche in area.

PETROVIC 6,5. Buona gara. Da spalla di Zilli, 9 vero, dà il meglio svariando, rientrando e legando il gioco. In avvio di ripresa Zaccagno gli chiude la porta in faccia.

ZILLI 6. Fa il suo con puntiglio fino a che al 38’ un fastidio allo stomaco lo costringe a uscire. Intorno a quel momento inizia a cambiare la partita.

ANTENUCCI 5. Ne gioca poche, entrando quando la Spal inizia a calare.

RABBI 5. Si mangia in contropiede un altro gol, e sarebbe stato l’1-1, ma la palla termina lontanissima dalla porta. Era proprio una palla per le sue caratteristiche, ma con la porta ha sempre un conto aperto.

MAISTRO 5,5. Una mano la dà, ma non riesce a invertire la tendenza.

TRIPALDELLI 6. In panchina anche per un po’ di febbre. Un quarto d’ora da ala pura, in cui dà fastidio alla Torres, ma ormai è 0-2.

SILIGARDI 6. In un quarto d’ora crea più fastidi a Zaccagno di tutti i compagni nell’intera partita. Ha gran voglia.

PERRI 6. Nulla da eccepire.

DI CARLO 6. Primo stop della sua seconda era, ma la sua Spal per 45’ gioca un bel calcio. Il cambio Petrovic-Rabbi riconsegna la coppia di piccoli con Antenucci che non funziona, e forse Tomi poteva stare in campo di più dopo i 20’ di Vercelli.