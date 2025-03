Le pagelle: Rao sporca la pagella divorandosi il gol del 2-1, Galeotti fa il suo con puntualità e un solo errore in uscita alta su Alberti. D’Orazio cambia la partita e sfiora il bis. Male Bruscagin

GALEOTTI 6. Fa il suo con puntualità e un solo errore in uscita alta su Alberti. Sul gol può nulla.

FIORDALISO 5. Gioca braccetto di destra e nel primo tempo è sempre in ritardo: se Bentivegna non segnasse, farebbe fallo da rigore. Si rinfranca un po’ a gioco lungo finendo terzino.

NADOR 6. Tiene botta nel complesso, anche se è troppo passivo nel subire un blocco sul gol del Pescara.

BRUSCAGIN 5. Centrale di sinistra, lui destro, forse per gli errori recenti di Bassoli. Fa poco meglio, imposta male e sul gol è in barriera, ma si guarda bene dal rientrare prontamente su Bentivegna.

CALAPAI 5,5. Si vede e non si vede. Un po’ meglio nella ripresa, fino alla sostituzione.

ZAMMARINI 6. Potrebbe portare la Spal in vantaggio col tap-in al 15’, ma centra Plizzari a terra. Bravo nella scorribanda che serve Rao per il 2-1 mancato. Un po’ meglio del solito.

RADREZZA 5,5. Primo tempo bruttino assai, senza regia né illuminazioni ad alzare una Spal schiacciata all’indietro. Poi sale di tono e va meglio.

MIGNANELLI 6. Primo tempo da esterno di centrocampo: parte alto e ne vede poche. Ottima difensivamente la ripresa da terzino puro a 4.

SPINI 5,5. Ha gran voglia dopo gli errori del Campobasso e in avvio ruba un pallone in alto e ne recupera due in difesa. Ma ha poca gamba ed è leggerino. Resta negli spogliatoi.

ANTENUCCI 5,5. Può far poco, dal 9 che non è, in una Spal che calcia in avanti alla carlona coi difensori. Quando Baldini gli affianca Parigini da seconda punta vive il momento migliore, ma dura 17’ e si torna a tre. Molto battagliero, giallo incluso.

PARIGINI 6. E’ il solo a dar la sensazione di poter pungere, anche se fatica a penetrare. Ripresa da seconda punta fino al cambio che non sembra gradire.

D’ORAZIO 7. Cambia la partita. Gol su punizione, bis identico evitato solo da Plizzari, poi gran rete al volo da corner annullata per un presunto falletto. Caldissimo, la prende anche di testa nella sua area su corner. Bravo.

RAO 5,5. Cambia la partita con D’Orazio. Peccato sporchi la pagella divorandosi il gol del 2-1.

AWUA 6. Entra meglio del solito.

BASSOLI 6. Finale senza macchie.

NINA 6. NG.

BALDINI 6. Primo punto, voto di incoraggiamento (come diversi altri); se ne riparla nel commento.

POLI 6,5. Ottimo, col piccolo dubbio del fischio sul 2-1 di D’Orazio. Il fallo era esile.

