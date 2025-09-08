Le pagelle. Senigagliesi decisivo, Carbonaro lotta ma non è centravanti

GIACOMEL 6,5. L’intervento del secondo tempo è da due punti, e attento era stato anche quello su Fuchi nel primo. Si complica la vita da solo quando prima regala due angoli.

IGLIO 6. In ripresa. Corre, dà una mano a Senigagliesi in fascia e difende con mestiere. Quasi sei e mezzo, ma non ancora.

DALL’ARA 7. Bella partita, davvero maiuscola. Sbaglia nulla, sovrasta Sorrentino anticipandolo costantemente e comanda un reparto con un solo sbandamento nei 90’.

MAMBELLI 6. Sicuro. Prende il posto di Casella e fa meglio rispetto alla prima partita del collega.

MAZZALI 6. In difesa lavora bene, un recupero in particolare è eccellente. Quando avanza al cross mostra piede poco preciso.

COZZARI 6. Centrocampista di fisico e di battaglia, è bravo a inserirsi su corner e cross e centra una traversa. Piedi meno sensibili.

RICCI 6,5. Positivo al debutto. Forse meno dominante rispetto alla gara di Coppa col Mesola, a centrocampo però chiude ovunque, riconquista e imposta semplice. Regista importante.

MALIVOJEVIC 6,5. Parte non bene, con diversi errori. Poi si va riprendendo fino a firmare... di malleolo in inserimento un bel gol che dà ossigeno.

BARAZZETTA 6,5. Leggerino ma vivace e brillante, è tra i più brillanti, pur con qualche pausa.

CARBONARO 5. Non è un centravanti, si adopera meglio che può ma non ha i movimenti giusti. Nervosetto, è ammonito per proteste e poi rischia ancora. Sfortunato sul palo.

SENIGAGLIESI 7. Rimane giocatore decisivo, con un nuovo assist e con tante iniziative che mandano in bambola il rientrante Ceccarelli.

GAETANI 5,5. Subentra ma non aggiunge, anzi.

PREZZABILE 6. Spezzone buono.

MAZZA 6. Dà una mano nel pressing.

CASELLA ng.

DI BARTOLO ng.

DI BENEDETTO 6,5. Mostra una Spal buona di gioco ma anche battagliera e di carattere. Finalmente la condizione non cala alla distanza.

Mauro Malaguti