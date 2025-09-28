Le pagelle. Senigagliesi è il più insidioso, Iglio si riscatta dopo Medicina

LUCIANI 6,5. Al debutto dal 1’ al posto di Giacomel squalificato, è coraggioso e bravo nel respingere l’unica palla gol degli ospiti.

IGLIO 6,5. Riscatta la giornataccia di Medicina con una prestazione tonica e senz’altro positiva: dalla sua parte non si passa.

STOSKOVIC 6. Gran fisico, buona determinazione, piede un po’ ruvido, se la cava benino nell’esordio a tempo pieno: però si infortuna e deve lasciare.

DALL’ARA 6. Senza problemi su Brito. La difesa va in difficoltà solo nel dare ritmo al giro palla.

MAMBELLI 6. Anche da terzo centrale, continua nella stringa di prestazioni sicure.

SENIGAGLIESI 7. Stavolta è esterno a tutto campo, ma lo stesso riesce a determinare il rigore e a saltare l’uomo un paio di volte, rientrando anche. A 4-3-3 va poi vicinissimo al raddoppio.

MALIVOJEVIC 6,5. E’ il più creativo ed efficace in un centrocampo raramente spenticello come ieri.

RICCI 5,5. Meno brillante del solito, si perde un po’ e si abbassa meno del solito a impostare, lasciando troppo l’onere alla meno qualitativa ultima linea.

DI BARTOLO 5. Male, sbaglia quasi tutto eccellendo solo in un recupero difensivo a inizio ripresa. Non tutta la panchina riesce a mantenere inalterato il livello quando chiamata in causa.

GAETANI 6. Segna il gol vincente dal dischetto ed è l’unico biancazzurro ad aver segnato più di una rete. Lui è in controtendenza: sembra più a suo agio a due punte che a tre.

COZZARI 6. Mediano inventato da 9 per la fisicità, se la cava come può. Il suo apporto è discreto all’inizio, quando reclama un rigore anche più evidente di quello concesso, poi cala.

CARBONARO 5,5. Riporta la Spal a 4-3-3 subentrando a Di Bartolo. Attivo ma un po’ approssimativo.

BARAZZETTA 6. Finale vivace, sulla fascia destra e poi sull’altra.

MAZZA L. 6. Quando subentra dà sempre qualcosa.

MAZZALI 6. Decisamente buono il suo quarto d’ora. Trova anche il tiro fuori di poco.

DI BENEDETTO 5,5. Cerca alternative alla mancanza del bomber, ma per un 3-5-2 contro un undici a una sola punta era la gara meno adatta. Si corregge al 60’, e dopo va meglio. Forse il 4-3-3 è il modulo che veste meglio questo organico.

Mauro Malaguti