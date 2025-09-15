Le pagelle. Senigagliesi lascia il segno, Iglio si conferma in crescita

GIACOMEL 7. Due paratissime, al 36’ su Savelli e poi al 38’ su Gadda jr. Deve solo smettere di complicarsi la vita in momenti facili: in quelli difficili c’è.

IGLIO 7. Avvia e poi conclude l’azione del 2-0. Non solo il gol: è in crescita. Non deve difendere solo "svenendo" sul pallone per sperare nel fallo: per il resto ottima gara.

MAMBELLI 6. Concentrato e attento, è ancora positivo. DALL’ARA 6,5. Sempre dominante in mezzo alla difesa: non si passa, e ancora la Spal chiude con un clean sheet.

MAZZALI 6,5. In netta crescita, offre la sua prestazione migliore.

COZZARI 6. Fa valere fisico e potenza sia in riconquista che in fase difensiva, dove ieri è stato più impegnato. Riequilibra le doti tecniche di Ricci e Milos con la forza.

RICCI 6. Senza fare cose straordinarie, è il solito metronomo e punto di riferimento. Giallo evitabile.

MALIVOJEVIC 6,5. Bella prova, da regista del gioco offensivo nei momenti migliori della Spal. Sua la verticalizzazione per la rete di Senigagliesi. Entra anche nel 2-0.

SENIGAGLIESI 7. Segna l’1-0, e al di là del gol è la vera piccola star della squadra, e già un beniamino dei tifosi. Ha tecnica, velocità e anche resistenza allo sforzo, così può raddoppiare sempre Iglio in fase difensiva. Finora ha sempre lasciato il segno.

CARBONARO 6. Guadagna la pagnotta con una prova generosissima, rincorrendo tutti, riconquistando palloni e aprendo spazi. Di più da centravanti non è facile chiedergli.

BARAZZETTA 6,5. E’ sgusciante e tecnico, ha sprint anche se incappa ancora in qualche pausa. Incide sul 2-0 di Iglio, ora deve continuare a essere concreto.

GAETANI 5. Ancora deludente quando entra: fa poco e perde molti palloni.

DI BARTOLO 5,5. Troppi errori di misura.

PREZZABILE 6. Lineare, se la cava.

MAZZA L. 6. Aiuta in regia nel mezzo.

CASELLA ng.

DI BENEDETTO 6. La Spal vince bene, sigillando subito il risultato e correndo poi solo due pericoli. Manca ancora nel possesso e nel palleggio a centrocampo: o verticalizza in fretta o presidia l’area lasciando giocare gli altri. Contro avversari più forti e incisivi, può essere pericoloso.

Mauro Malaguti