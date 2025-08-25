Le pagelle. Senigagliesi smazza due assist, Ricci regista di qualità

GIACOMEL 6. Nel primo tempo deve solo uscire su corner e nel mucchio non trova la palla. Evita bene di gamba il raddoppio di Neffati.

IGLIO 6,5. Finchè ne ha, ara la fascia destra facendosi forte di una gamba superiore a quella del suo antagonista. Curiosità: ha voluto la stessa maglia numero 17 della serie C.

DALL’ARA 6. A lungo padrone della situazione, accusa come tutti quel quarto d’ora di sbandamento.

CASELLA 6. Sventa in corner di testa il solo cross insidioso del Mesola nel primo tempo. La sua parte la fa.

MAZZALI 5,5. In amichevole era piaciuto assai, in Coppa fa due passi indietro, soprattutto all’inizio e poi alla fine.

DI BARTOLO 6. Copre le spalle a Ricci da mediano e lo fa bene con diversi recuperi. Perde solo una palla pericolosa.

RICCI 6,5. Finchè ha fiato mostra che 250 partite di C non si giocano per caso. Un professorino in mezzo al campo, si abbassa ad avviare l’azione ma si fa anche trovare in lunetta per due occasioni pericolose.

MALIVOJEVIC 6. Corsa e presenza tanta, precisione e incisività meno frequenti. Quando esce Carbonaro, da mezz’ala diventa attaccante.

SENIGAGLIESI 7. Due assist, gran generosità a coprire tutto il campo dall’attacco alla difesa dove fa anche buoni recuperi. Il migliore in campo, sfiora il 2-0 con un diagonale.

CARBONARO 6. Recuperato, da 9 si conferma creatore di spazi come sul gol di Gaetani più che totem. Arriva un istante dopo su un possibile 2-0.

GAETANI 6,5. Il fiuto del gol c’è. E’ molto veloce.

COZZARI 6,5. Di testa decide la partita.

MAZZA G. 5,5. Servito male, non riesce ad aiutare.

MAZZA L. 6. Fa regia al posto di Ricci.

BARAZZETTA 5,5. Aggiunge poco nel forcing finale.

PREZZABILE 6. Alimenta l’assedio conclusivo.

DI BENEDETTO 6,5. La sua Spal ha un gioco già abbastanza codificato se si considera il ritardo con cui è partita: il primo gol è studiato e non casuale. La condizione alla distanza crescerà: la squadra ha stazza fisica molto importante per la categoria e bisogna lavorarci sopra.

Mauro Malaguti