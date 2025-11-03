Le pagelle: Stoskovic ruvido e duro, concede briciole. Senigagliesi meno brillante del solito. Gaetani pericoloso, Moretti spreca. E Dall’Ara ferma tutti in difesa

GIACOMEL 6. Attento in uscita, sicuro di piede. Mai una parata vera.

CHAZARRETA 6. Iglio non sta bene e Marcos se la cava senza errori e con una prestazione anzi continua, anche in attacco. STOSKOVIC 6. Bello ruvido e duro, concede briciole. Affrettato qualche disimpegno in fallo laterale.

DALL’ARA 6,5. Ferma tutti e di più. Con lui e uno tra Mambelli e Stoskovic dietro si dormono sonni piuttosto tranquilli.

MAZZALI 6,5. Ciucco di fatica perché non ha in organico una alternativa, si sorbisce la terza piena di fila e la gioca anche bene, spingendo forte e proponendosi di continuo. Ma urge un rincalzo.

RICCI 5,5. Di Benedetto preferisce il suo carisma a Di Bartolo, ma non ha più età e dinamismo per coprire così tanto campo. MAZZA 6,5. Recupera palloni, rilancia e calcia anche in porta pericolosamente. Il tecnico lo piazza in regia, spostando Ricci e non lui. La risposta è positiva. PREZZABILE 5,5. Ancora non convince appieno. Primo tempo brutto, in cui spesso scivola. Ripresa più tonica, con un gol mancato e altre conclusioni.

CARBONARO 5,5. Primo tempo discreto, ripresa negativa: era sulle gambe e andava tolto prima. Diffidato, in squalifica.

MORETTI 5,5. Anche per lui primo tempo niente male in cui prende botte senza che Frascà provveda. Però rovina la prestazione divorandosi la migliore occasione dell’intera partita, quando Cipriani lo ipnotizza.

SENIGAGLIESI 6. Meno brillante del solito alla seconda di fila dopo infortunio, ma pur sempre il più vivace animatore delle offensive.

BARAZZETTA 6. Rileva Carbonaro e vivacizza la sinistra.

ALCALDE 6. Il 2004 spagnolo cerca di dare una mano.

GAETANI 6. Impegna Cipriani nella parata più difficile al 91’.

DI BENEDETTO 5,5. Nasconde i convocati per non rivelare di aver perso Cozzari, Milos, Iglio e Mambelli. Difesa e fasce non ci rimettono troppo, il centrocampo invece ne risente nelle mezzeali, dove preferisce Ricci a Di Bartolo. Poteva forse sostituire prima Carbonaro o tentare il lungo Guerra: ma i gol mica se li è mangiati lui…

Mauro Malaguti