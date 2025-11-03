Le parole dei protagonisti. Carbonaro: "Dobbiamo essere più cattivi e lucidi. Ma siamo ancora in testa, pensiamo positivo»

Paolo Carbonaro mastica amaro per le opportunità che lui e i suoi compagni non sono riusciti a sfruttare, oltre al cartellino giallo pesante che gli costerà un turno di squalifica. "Dobbiamo essere più cattivi, ma bisogna anche fare i complimenti al portiere del Mezzolara – commenta l’attaccante –. Paradossalmente, in fase offensiva è stato più semplice in parità numerica, quando i nostri avversari se la volevano giocare. Successivamente sono emerse delle difficoltà che troviamo altre volte, con pochi spazi a disposizione nei pressi dell’area di rigore. Bisogna essere più precisi e lucidi. In ogni caso, siamo ancora in testa: guardiamo il lato positivo".

Debutto positivo per Marcos Chazarreta, che sulla fascia destra ha risposto presente: "È stato un grande onore esordire in campionato con questa maglia, ho lavorato molto per questo – assicura –. Devo migliorare molto, ma sono contento di aver giocato 90 minuti. La partita è stata in controllo nostro, il Mezzolara ha calciato verso la nostra porta soltanto una volta e prodotto un paio di cross".