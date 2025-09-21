Le parole del tecnico. Di Benedetto senza parole: "Grande delusione. In campo è stato un dominio assoluto nostro»

Stefano Di Benedetto è quasi incredulo dopo la sconfitta della sua Spal contro il Medicina Fossatone: "È una grande delusione, non meritavamo questo risultato – assicura l’allenatore –. Avremmo meritato la vittoria, ma dobbiamo avere la lucidità di ammettere che bisogna fare qualcosa in più. Altrimenti con la Comacchiese produci 40 palle gol e finisce 0-0, e oggi si perde dopo un primo tempo con tantissime occasioni: se non vai al riposo in vantaggio di almeno un gol, poi diventa difficile. I nostri avversari poi si sono procurati un rigore, sono passati in vantaggio e hanno preso coraggio. Fino a quel momento, ho poco da dire ai ragazzi se non che ci è mancata cattiveria sotto porta. Di mercato non parlo, mi concentro sui giocatori che ho a disposizione Nel secondo tempo abbiamo giocato con quattro attaccanti per avere più peso specifico in avanti: è andata male. Ero convinto che prima o poi il gol sarebbe arrivato: è stato un dominio assoluto, ma mi prendo la responsabilità di quello che è successo".

s.m.