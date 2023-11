Le parole di Tripaldelli: "Puniti da una carambola». "Una brutta botta»

Dopo essere rimasto inizialmente in panchina col Pontedera, Alessandro Tripaldelli ha ritrovato la maglia da titolare sul campo della Carrarese. La terza nelle ultime quattro partite, dopo quelle contro Torres e Rimini. Dopo aver sperimentato il ruolo di ‘braccetto’, il numero 33 è tornato nel ruolo che più gli è congeniale, quello di terzino sinistro. A prescindere dalla sua prestazione però la mente di Tripaldelli torna inevitabilmente all’episodio che ha deciso il match dello stadio Dei Marmi decretando la sconfitta della Spal. "C’è tanto rammarico, perché avevamo giocato una gara all’insegna della concentrazione e dell’attenzione – commenta Tripaldelli –. Sapevamo che la Carrarese in casa è una squadra particolarmente ostica e fastidiosa, ma non ho ho nulla da recriminare perché abbiamo lottato su ogni palla dal primo all’ultimo minuto. Purtroppo c’è stata quell’azione in pieno recupero: in marcatura eravamo disposti bene, ma si è verificata una sorta di carambola e la palla si è insaccata. È stata una brutta botta da assorbire, perché non meritavamo di perdere per come stavamo gestendo la gara. Purtroppo come sappiamo il calcio ti dà e ti toglie, e in questo momento ci sta voltando le spalle. Il modulo? Cambia poco lo schema di gioco, quello che stiamo attraversando è un momento di difficoltà oggettiva. Abbiamo perso tanti giocatori importanti e stiamo provando a fare di tutto per restare in corsa. Alla squadra non si può dire nulla, perché in settimana ci alleniamo forte. Purtroppo è un momento complicato, dobbiamo prenderne atto, continuare a lavorare e sfoderare prestazioni come quella di oggi cercando di strappare qualche punto. Stavolta non ce l’abbiamo fatta, ma sono convinto che lavorando con questa dedizione i risultati prima o poi arriveranno".

s.m.