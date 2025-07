Le scelte per il futuro. Walter pensa a Schiavon per il vivaio

L’impresa straordinaria compiuta da Eros Schiavon alla guida della Spal Under 16 ha riempito di orgoglio tanti tifosi biancazzurri che da quasi 20 anni portano nel cuore l’ex centrocampista di Piove di Sacco. Eros è ormai uno di famiglia per gli spallini, e non deve stupire se qualcuno nella costruzione della nuova società stia pensando a lui. Nella fattispecie Walter Mattioli, da sempre particolarmente sensibile agli umori del nucleo più caldo del popolo biancazzurro. Non è un mistero che Schiavon rappresenti una sorta di idolo per gli ultras, per l’amore incondizionato che ha sempre dimostrato per la maglia della Spal nel corso di tutta la propria carriera. Arrivò in serie C2 nel 2006 quando era poco più di un ragazzino, e da Ferrara spiccò il volo che quattro anni dopo lo proiettò in cadetteria. Schiavon poi tornò in biancazzurro negli anni d’oro della squadra di Semplici, partecipando – seppur non da protagonista assoluto – alla doppia promozione dalla Lega Pro alla serie A, e poi alla prima stagione nel massimo campionato. A fine carriera, dopo aver appeso le scarpette al chiodo non poteva che rimettersi in gioco nella sua squadra del cuore, guidando la Spal Under 16 che ha immediatamente condotto alla vittoria dello scudetto di categoria. Il successo ottenuto a Viterbo davanti ad una bellissima cornice di pubblico, coi genitori degli atleti in lacrime per la commozione, è stata una cartolina perfetta per descrivere lo stato d’animo di una Spal finita al tappeto ma pronta a rialzarsi.

Per questo in molti hanno individuato in Schiavon la persona giusta da cui ripartire, tanto che l’ex presidente Mattioli sarebbe pronto ad affidargli un ruolo importante nel vivaio della nuova Spal. Naturalmente se la sua compagine riuscirà a spuntarla sulla concorrenza. Non è ancora chiaro se nei panni di allenatore o con compiti diversi, ma mettendolo al centro del progetto. Con tutta probabilità nuovamente nel settore giovanile, che la Spal di WM dovrebbe rifondare partendo dai campionati provinciali. Toccherà a Eros Schiavon il compito di rilanciare il vivaio di via Copparo?

s.m.