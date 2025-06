Lega Pro: incertezza sulla composizione dei gironi e il futuro della Spal

La composizione della prossima Lega Pro è assolutamente provvisoria, se si considera che i playout di serie B non si sono ancora disputati e non sono terminati nemmeno i playoff di serie C. Per non parlare del grande dilemma relativo all’iscrizione al campionato, con tante società che rischiano seriamente di non riuscire a soddisfare i requisiti richiesti e quindi non potersi presentare ai nastri di partenza. È quindi ancora presto per sapere se la Spal verrà inserita per il terzo anno di fila nel girone B oppure – come molti pensano – verrà spostata nel girone A. In entrambi i casi non mancherebbero sfide affascinanti contro squadre importanti oppure che i biancazzurri non incrociano da tantissimi anni. A questo proposito, è interessante dare un’occhiata a una serie di club che hanno vinto i rispettivi gironi di serie D staccando quindi il pass per la Lega Pro. Giocheranno con tutta probabilità nel girone A il Bra e l’Ospitaletto. L’unica volta che la Spal ha sfidato i piemontesi è relativa alla stagione 2013-14 (Lega Pro, Seconda Divisione), la prima della gestione Colombarini: finì con la vittoria dei biancazzurri sia all’andata che al ritorno, a Bra con un rotondo 0-3 firmato da Varricchio, Berretti e Arrigoni. L’Ospitaletto ha una storia più importante, ma mancava dai professionisti dal 1998. I precedenti della Spal contro i bresciani sono otto, con sei vittorie e due pareggi. Tra il 1987 e il 1991 i biancazzurri affrontarono l’Ospitaletto in ben sei occasioni in serie C2 e C1. L’ultimo incrocio invece risale alla stagione 1994-95: vittoria spallina in trasferta per 1-2 con reti di Bugiardini e Malaccari. Sulla carta dovrebbero essere collocate nel girone B invece Forlì, Livorno e Sambenedettese. Sono 13 i precedenti tra Spal e Forlì, con sette vittorie dei biancazzurri, cinque pareggi e un solo successo dei romagnoli. Firmato da Drudi nella stagione 2014-15 in una delle gare più imbarazzanti della squadra di Brevi. Nel girone di ritorno di quel campionato invece, la Spal di Semplici si impose 3-0 con gol di Finotto, Cottafava e Togni. Manca addirittura da 23 anni la partita col Livorno, che i biancazzurri hanno affrontato in tutto 32 volte (11 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte). L’ultima gara con gli amaranto è datata gennaio 2002 a Ferrara: 2-4 con doppiette di Alteri, Protti e Temelin, mentre l’ultimo successo della Spal col Livorno risale all’ottobre 1999 allo stadio Picchi (1-2 con reti di Di Vicino, Cancellato e Protti). Infine, un’altra sfida di grande fascino: Sambendettese-Spal, che non si gioca dal pareggio a reti inviolate maturato allo stadio Riviera delle Palme nel febbraio 2009. L’anno precedente i biancazzurri la spuntarono 1-0 al Mazza con gol di Lorenzi, ma più in generale dal 1982 a oggi Samb e Spal si sono incrociate soltanto in due stagioni. Bilancio generale? Dieci successi biancazzurri, 12 pareggi e cinque vittorie rossoblù. Quali tra queste squadre ritroveremo sul nostro cammino? (Nella foto, Mignanelli).

Stefano Manfredini