L’ex Greco guida la Torres: "A Ferrara tanti bei ricordi"

Il tecnico della Torres è Alfonso Greco (nella foto), che tra il 1995 e il 1999 ha indossato la maglia della Spal oltre 100 volte. E a quanto pare, l’esperienza nella nostra città è rimasta nel cuore dell’allenatore: "All’inizio mi verranno in mente i bei momenti passati a Ferrara, poi però dovrò concentrarmi esclusivamente sulla partita – spiega ai microfoni di Centotrentuno –. Alla Spal ho passato quattro anni belli, nei quali potevamo potevamo vincere il campionato e salire in serie B. Ho un bel ricordo di quel periodo e della città: la società è importante e la qualità della vita a Ferrara è elevatissima. La Spal? È un’ottima squadra che sta cercando un’identità, ma possiede dei valori che alla lunga verranno fuori. Sarà una partita impegnativa, un test importante da affrontare col giusto atteggiamento e concentrazione dal primo all’ultimo minuto. Dovremo essere bravi a gestire le difficoltà, perché la Spal ha giocatori importanti che hanno militano in categorie superiori". Mister Greco poi analizza la situazione in casa Torres, dove qualche infortunio non sta certo minando il momento magico della capolista. "Dopo la vittoria di Pescara, mentalmente la squadra sta bene – continua –. Quel successo ha aggiunto ulteriore consapevolezza al gruppo, che ha anche recuperato energie fisiche preziose. L’infermeria? Livieri non ce la farà, per Glorico sono più fiducioso e potrebbe venire in panchina, invece Zecca potrebbe restare fuori più a lungo. Mastinu? Può giocare dappertutto, partita dopo partita la sua importanza si nota sempre di più. La sua duttilità mi dà la possibilità di poterlo schierare dappertutto: quando gioca più arretrato ho il vantaggio di avere un giocatore offensivo in più in campo".