L’ex patron dell’inter. Moratti: "Io nel calcio?. Lo guardo solo in tv»

Negli ultimi mesi il nome di Massimo Moratti è stato accostato a lungo alla Spal in virtù di un presunto interessamento dell’ex presidente dell’Inter a rilevare la società di via Copparo. In realtà, com’era prevedibile, il diretto interessato non ha mai manifestato alcuna intenzione nei confronti della società biancazzurra. Anzi, più in generale Moratti non vuole proprio tornare da protagonista nel mondo del calcio. La quasi ventennale esperienza alla presidenza dell’Inter resterà quindi l’unica di Moratti, che tra qualche mese compirà 80 anni. A togliere ogni dubbio sulle sue intenzioni è stato l’intervento avvenuto nei giorni scorsi su Radio Kiss Kiss Napoli. Interpellato per commentare il duello in campionato tra le squadre di Conte e Inzaghi, Moratti ha risposto anche alla domanda sul suo eventuale ritorno nel mondo del pallone: "Ci torno solo seguendo la tv, nulla di più". Chi sperava quindi che a risollevare le sorti della Spal sarebbe stato l’ex presidente dell’Inter, è destinato a restare deluso.