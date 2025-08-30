L’ex Spighi: "Spal, sei la squadra da battere": "Fratta realtà piccola, parte solo per salvarsi"

Sono passati esattamente 10 anni dall’arrivo di Mirco Spighi in biancazzurro, nelle ultime ore di mercato della stagione 2015-16, quella che portò la squadra di Semplici alla promozione in serie B. Oggi il laterale romagnolo gioca in Prima categoria nel Carpena, a due passi da casa. Ma conosce come le proprie tasche diverse squadre di Eccellenza, a partire dal Fratta Terme.

"Noi la chiamiamo semplicemente la Fratta – afferma l’ex spallino –. È una realtà molto piccola, ma è gestita con serietà e competenza: stimo particolarmente sia il direttore generale Fiumi che l’allenatore Malandri, e se le cose si fossero incastrate diversamente sarei potuto essere pure io della partita".

A cosa si riferisce?

"La scorsa stagione la Fratta mi voleva: sono stato contattato, ma purtroppo gli impegni lavorativi e familiari mi impediscono di giocare in Eccellenza. Peccato, perché sarebbe stato fantastico tornare allo stadio Mazza da avversario. In ogni caso, continuo a giocare in Prima categoria nel Carpena, dove un gruppo di ragazzi mi ha convinto a giocare dopo un periodo sfortunato fisicamente".

Come gioca la squadra di Malandri?

"L’ho affrontata diverse volte quando giocavo nel campionato sammarinese: è un tecnico giovane e carismatico, che trasmette grinta e caparbietà ai propri giocatori e ha voglia di emergere. L’anno scorso giocava col 3-5-2: la sua squadra palleggia bene, ma la sua arma principale è l’organizzazione difensiva e la capacità di sfruttare le occasioni con le punte".

Conosce qualche giocatore?

"È arrivato Sedioli, un difensore che ha fatto una buona carriera in serie D. Assieme a lui gioca Panzavolta, un centrale di categoria molto forte fisicamente: sono atleti che non vanno per il sottile. Lo stesso vale per l’attaccante Ndiaye, un colosso di origine senegalese bravo a fare la guerra coi difensori. Pezzi ha fatto tanti anni a Forlì e tecnicamente è forte".

C’è un giocatore in grado di fare la differenza?

"Sinceramente non credo, però attenzione a Spadaro, un giocatore brevilineo che gravita tra le linee che l’anno scorso ha segnato tantissimi gol e può sfruttare gli inserimenti oppure le spizzate dei compagni".

Che partita prevede?

"La Fratta parte per salvarsi, mentre la Spal è la squadra da battere. La squadra di Malandri ha poca esperienza in Eccellenza e si ritroverà in uno stadio da serie A, quindi per strappare un risultato positivo dovrà fare la partita della vita".

