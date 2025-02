L’intervista. Debutto con gol per Parigini: "Ci manca fiducia, la troveremo lavorando con ancora più forza»

Debutto con gol – purtroppo inutile ai fini del risultato – per Vittorio Parigini, che ha impiegato appena quattro minuti per firmare la rete della speranza con un colpo di testa che non rappresenta esattamente la specialità della casa. "C’è molto dispiacere per la sconfitta, perché a parte i primi 10-15 minuti abbiamo giocato una buona partita – osserva l’attaccante arrivato dall’Audace Cerignola –. La situazione è questa, non si poteva pensare di cambiare le sorti della stagione in una settimana. In ogni caso, ho visto una squadra che nella ripresa ha avuto parecchie occasioni e ci ha provato fino all’ultimo: ci manca un po’ di fiducia, la troveremo lavorando ancora più forte per raggiungere la salvezza. Approccio negativo? Sono appena arrivato a Ferrara, non ero a conoscenza di problemi ricorrenti sotto questo punto di vista. Evidentemente bisogna lavorarci, perché non possiamo permetterci di regalare agli avversari nemmeno cinque minuti. Se esiste un gap di questo tipo, lo toglieremo di mezzo. Il gol di testa? Forse ne avevo realizzati due o tre gol in tutta la carriera: penso sia il quarto in assoluto che segno in questo modo. Per quanto riguarda il ruolo, posso anche fare il trequartista, oppure la prima punta di movimento: qualsiasi cosa deciderà mister Baldini, sono a completa disposizione per fare il meglio possibile per la squadra. Ora avremo la fortuna di giocare due volte di fila in casa davanti ai nostri tifosi, due partite non decisive ma senza dubbio molto importanti per il nostro futuro. Dovremo fare noi la partita, con cattiveria e determinazione come abbiamo fatto nel secondo tempo. È normale che i nostri tifosi siano demoralizzati ma ci hanno sostenuto per 95 minuti, vogliamo dargli delle soddisfazioni".

s.m.