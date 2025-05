Lucchese: salvezza ai playout contro Sestri Levante, ma i debiti minacciano il futuro

Sul campo la Lucchese ha centrato l’obiettivo, salvandosi ai playout nella doppia sfida contro il Sestri Levante. L’impresa compiuta dalla squadra di Gorgone rischia però di rivelarsi inutile, perché chi aveva manifestato l’intenzione di rilevare il club e iscriverlo al prossimo campionato di serie C si sta tirando indietro a causa della situazione debitoria, giudicata insostenibile. A questo punto quindi appare improbabile la presenza della Lucchese ai nastri di partenza del prossimo torneo di Lega Pro. Come se non bastasse, ieri il Tribunale federale nazionale ha sanzionato la società rossonera con 14 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025-26, per una serie di violazioni di natura amministrativa. La Lucchese era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria. Il Tfn ha inoltre sanzionato gli amministratori del club: 14 mesi di inibizione e 10mila euro di ammenda per Giuseppe Longo e 6 mesi di inibizione e 5mila euro di ammenda per Nicola D’Andrea.