L’under 16 di Schiavon vola in testa

Primavera a parte, in campo giovanile i riflettori sono puntati soprattutto sulla Spal Under 16 di mister Schiavon. La presenza sulla panchina di Eros riscuote grande attenzione, ma non si tratta affatto di un mero effetto mediatico. La Spal Under 16 infatti sta letteralmente volando nel campionato di categoria, con un bilancio di nove vittorie e due pareggi nelle prime 11 giornate. Domenica scorsa i ragazzi di Schiavon si sono imposti sul campo della Lucchese in maniera nettissima (0-3 con reti di Cassetti, Paiola e Siviero), un successo che ha riportato i biancazzurri in vetta alla classifica grazie al ko del Vicenza contro la Virtus Verona. Adesso la Spal Under 16 è davanti a tutti a 29 punti, a +2 sul Vicenza e +7 sulla Virtus Verona.

E domani la squadra di Schiavon se la vedrà col Gubbio, proprio come la prima squadra. A differenza di Antenucci e compagni però i baby biancazzurri giocheranno in casa, al centro sportivo Fabbri.