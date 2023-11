Ma giocando così sarà difficile vincerne molte altre.... Grasso che cola questi tre punti. Devono dare certezze e coraggio

Grasso dorato che cola da qui in Liguria, i tre punti colti dalla Spal col Sestri Levante. Ossigeno puro, quello regalato da Bertini ai biancazzurri, alla prima vittoria della gestione Colucci. E devono servire a regalare più certezze e quel coraggio che nemmeno sull’1-0 è comparso, col Sestri vicinissimo al gol tre volte a cavallo del recupero, inclusa la rete annullata a Gala per fuorigioco. La Spal ha sfornato un’altra prestazione pallidissima, prima e dopo la prodezza del centrocampista laziale che già regalò i tre punti di Alessandria. Chiaramente spaurita, e impostata da Colucci su "un 3-4-3 asimmetrico" che di fatto era un 4-4-2 stile secondo tempo di Arezzo, la Spal ha confermato la propria pochezza del momento. Un tiro di Rabbi all’inizio, uno di Orfei al 94’, punto e stop.

Molto più fastidioso il Sestri: anche i rossoblù nel loro piccolo ora giocano meglio della Spal. I difetti sono stati i soliti. Squadra statica, palla sempre addosso senza che mai uno parta a suggerire il passaggio o si infili tra le linee a creare un problema a un avversario che mettendosi a specchio ha annullato la Spal, vincendo più duelli e creando di più. Ancora una volta Carraro ha passeggiato per il campo, ed è bastato l’ingresso al 46’ del cursore Collodel con un paio di strappi in avanti per conferire una lacrima di dinamismo in più. Aggiungerci le assenze di Arena e Peda all’ultimo in difesa, di Maistro, Siligardi e Dalmonte più avanti - e ieri si è rotto anche Iglio - e il quadro è completo. Restano i tre punti, mica poco nella situazione attuale. Puletto, trequartista puro, si è sacrificato facendo tutta la partita largo a destra, dove ha fatto quel che ha potuto fuori ruolo, e cioè pochino. Manca ogni fantasia, in assenza dei giocatori che molto teoricamente la dovevano dare, ma per coprire il campo si deve bandire il fantasista.

Non è la sola pecca. Oltre alle solite carenze di ritmo e intensità, la Spal sembra sprecare nel pressing energie inutili: se non lo fai stando a un metro dall’avversario e parti a tre, quando gli arrivi sotto quello già si è liberato del pallone, e chi porta la pressione è tagliato fuori del gioco. Colucci chiede i break che regalano gol, ma la Spal di palle in alto ne ruba pochissime.Va fatto con più convinzione e da vicino, sennò tanto vale tenere la posizione. Per non dire di Carraro, che mai si è abbassato tra i difensori per avviare l’azione lasciando innumerevoli e stucchevoli passaggi in orizzontale ai due centrali difensivi: molto meglio Bertini nella ripresa. Fosse solo questo, pazienza…

Non serve che sperare che la vittoria dia spinta e morale e che il lavoro di Colucci produca effetti: giocando così, la Spal non ne vincerebbe molte altre...

Mauro Malaguti