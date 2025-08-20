Malivojevic: "La pressione?. Ci sarà, ma è positiva"

Ci si aspettano grandi cose da Milos Malivojevic, un giocatore che gli addetti ai lavori considerano da anni il top player del campionato di Eccellenza ma che per diversi motivi non ha mai fatto il salto di qualità. "È una domanda che mi hanno fatto in tanti, alla quale però non saprei come rispondere – ammette il fantasista reggiano di origine serba –. Sono molto critico con me stesso, e a volte ho sbagliato, ma il calcio è così: bisogna anche capitare nel posto giusto al momento giusto. Come ora a Ferrara, una piazza che non ha bisogno di presentazioni. Qui avverto tanto entusiasmo e voglia di vincere. La pressione c’è, ma è positiva. I miei obiettivi? Non ne ho di personali, penso solo a quelli della squadra che sappiamo tutti a cosa deve puntare. Siamo in Eccellenza, un campionato che conosco bene, ma essere qui va al di là della categoria: non correremo il rischio di abbassare l’asticella".

Alberto Barazzetta è un esterno puro che gioca soprattutto sulla fascia sinistra, molto rapido e abile nell’uno contro uno. "Questa società è il massimo, c’è ambizione e competizione che ti portano a dare il meglio – assicura –. Queste cose aiutano ad alzare il livello della squadra, nella quale vedo tanta attenzione ai dettagli. Per quanto mi riguarda, voglio fare più gol e assist possibili, ma solo per aiutare la squadra: delle statistiche mi interessa poco. Antenucci? È un modello dal quale prendere ispirazione considerando l’esperienza che ha alle spalle". Edoardo Mambelli è un difensore duttile, che può agire sia sulla fascia che in posizione centrale: "Siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo – ricorda –. Giocare contro la Spal sarà per tutti una finale, ma daremo il massimo per subire meno gol possibili. È un onore essere qua, era davvero difficile dire di no ad una piazza così importante: è la prima volta che gioco per vincere un campionato, sono pronto e motivato. Il Mazza? In stadi così grandi e belli non ho mai giocato, sarà emozionante. La pressione ce l’abbiamo, però sappiamo quello che dobbiamo affrontare. Ragionando una gara alla volta. In organico ci sono tanti giovani, ma anche gente esperta che mi sta dando una grande mano a livello tattico e mentale".

SOCIAL. L’Ars et Labor è online. "Ferrara Calcio è lieta di comunicare l’attivazione ufficiale dei propri canali digitali – recita la nota della società di via Copparo –. Da oggi la società è presente su Facebook, Instagram e YouTube, piattaforme attraverso le quali verranno condivisi: aggiornamenti e comunicazioni ufficiali, contenuti multimediali esclusivi, approfondimenti dedicati alla vita sportiva e istituzionale del Club. L’obiettivo è quello di rafforzare il rapporto con i tifosi, offrendo un flusso costante e diretto di informazioni".

Stefano Manfredini