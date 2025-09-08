Malivojevic, vale tre punti. Primo sorriso per la Spal

SANTARCANGELO (RI) Prima vittoria della storia per la Ars et Labor, che passa con pieno merito a Sant’Arcangelo, rischiando pochissimo - una volta sola per tempo - e costruendo otto occasioni, inclusi un palo e una traversa, per poter segnare il golletto che vale tre punti e rimedia la figuraccia al "Mazza" col Fratta. La squadra ha comandato quasi sempre la partita e ha mostrato di saper anche lottare di volontà per arrivare a risultato. La nota stonata rimane la solita: in attacco manca un 9 che dia peso, per cui per realizzare la Spal ha bisogno di creare moltissimo. Cesario continua a lavorare in via Copparo e presto dovrebbe essere pronto e venire tesserato: c’è bisogno del centravanti, anche perchè un tiratore patentato dalla distanza non si vede. Di Benedetto cambia tre uomini rispetto alla prima: rientra Ricci in regia per Leo Mazza, Mambelli fa il difensore centrale per Casella, e il vivace Barazzetta rileva Gaetani. Nel primo tempo la nuova Spal è subito convincente, soprattutto tra il quarto d’ora e la mezz’ora, quando colleziona tre palle gol.

Due nascono da angolo, con Cozzari che centra una traversa (17’) e poi impegna Golinucci favorito dalla smorzata di un compagno (19’). Poco prima il portiere aveva deviato su Senigagliesi (16’). Più equilibrati gli altri due quarti d’ora, ma con la nuova Spal sempre leggermente superiore ai punti: lo attesta l’unica conclusione dei romagnoli, che cade al 19’ con Fuchi che costringe Giacomel in corner da posizione angolata. L’Ars di contro aveva battuto a rete anche al 3’ con Barazzetta fermato dal portiere, e al 46’ ha centrato il secondo legno col palo esterno sul colpo da biliardo di Carbonaro. La difesa di casa soffre tantissimo sul suo lato sinistro, dove Senigagliesi e Iglio fanno il bello e il cattivo tempo. Nella ripresa il Sant’Arcangelo ha una occasione al 2’ col diagonale a lato di Galassi, poi entra di nuovo in sofferenza. Fino al gol di Malivojevic è ancora la Spal a proporsi, e la rete nasce ancora dal solito lato, con una bella rasoiata in mezzo di Senigagliesi per Milos che batte l’attentissimo Golinucci in modo imparabile. Senigagliesi alza il pallonetto del raddoppio, e subito dopo al 17’ la Spal commette l’unico errore di una difesa centrale per il resto perfetta, "bevendo" una finta di Fuchi che spedisce il neoentrato Vitucci a tu per tu con Giacomel da posizione centrale. Fin lì poco felice in uscita dove regala due calci d’angolo, il portiere della Spal compie finalmente un grande intervento di piede sigillando il punteggio. Sì, perchè dopo non succede più nulla di rilevante. L’Ars difende con arte, il labor ce lo mettono tutti, e il match si chiude così senza altri sussulti. Ora bisogna assestare definitivamente l’attacco, dove Carbonaro non ha i movimenti del 9: viene incontro quando deve attaccare la profondità e viceversa, e può essere molto più utile da esterno.

Mauro Malaguti