Medicina attende la Spal: "Gara speciale": "Comunque vada, per noi sarà una festa"

La Spal si appresta a fare visita al Medicina Fossatone, che come è noto non giocherà sul proprio terreno di gioco. La gara si disputerà allo stadio Zucchini, la prima di una serie di trasferte che nel corso della stagione la squadra di Di Benedetto giocherà in campo neutro per motivi di ordine pubblico. La prospettiva di traslocare a Budrio però non preoccupa la piccola società giallorossa, che attende l’Ars et Labor con entusiasmo e trepidazione. "Per la nostra squadra sarà un banco di prova molto importante – spiega il direttore generale dell’area tecnica Marco Montanari –. Abbiamo un gruppo molto giovane che si ritroverà ad incrociare una big come la Spal davanti ad una cornice di pubblico di categoria superiore e prevedibilmente a tanti addetti ai lavori. Il Medicina Fossatone non deve certo vincere il campionato, ma ce la giocheremo al meglio delle nostre possibilità: dipenderà molto dall’approccio e dagli episodi, ma comunque vada per noi sarà una festa.

Il campo? A Medicina abbiamo un bellissimo terreno di gioco, peraltro della grandezza massima concessa dal regolamento. Ma la tribuna contiene al massimo 300 persone, e non avremmo potuto ospitare la tifoseria spallina. La sede ideale sarebbe stata Imola, però lo stesso giorno all’autodromo è fissato un evento che ci ha indotto a scegliere Budrio, dove i supporters biancazzurri saranno i benvenuti". Nelle prime tre giornate, il Medicina Fossatone ha ottenuto quattro punti vincendo l’ultima gara sul campo del Pietracuta. "La squadra è stata rivoluzionata – continua Montanari –, con un mister nuovo e tanti giovani. Abbiamo un veterano del 1986 come Selleri, per il resto tutti ragazzi nati dal 2002 al 2006. Crediamo molto nei giovani, che qui possono trovare un trampolino di lancio per le categorie superiori. L’Eccellenza è la nostra categoria naturale, e vogliamo mantenerla senza troppi problemi. Il campionato però è di livello superiore rispetto a qualche anno fa, quando c’era l’obbligo di schierare alcuni giovani. E ora c’è la Spal a dare ulteriore lustro a questo torneo. Nel Medicina Fossatone la quasi totalità degli atleti studia: solo un paio di giocatori lavorano e ci alleniamo alle 18. La Spal? Nella partita secca, i biancazzurri rischiano di inciampare con chiunque. Ma hanno giocatori fuori categoria che devono solo compattarsi e prima o poi spiccheranno il volo. La principale antagonista sarà il Mezzolara, ma non sottovaluterei il Pietracuta che rischia però di essere penalizzato dagli impegni internazionali del San Marino".

Stefano Manfredini