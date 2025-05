Mignanelli in dubbio per Spal-Milan Futuro: Baldini valuta Ntenda

È Mignanelli il grande dubbio di mister Baldini in vista della gara di andata col Milan Futuro. Tra i giocatori usciti dall’infermeria, il laterale mancino è quello più indietro sotto il profilo fisico. E siccome a Solbiate Arno sarà fondamentale avere la squadra al massimo della condizione, il tecnico di Massa sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di confermare Ntenda. È piuttosto curioso il percorso compiuto in biancazzurro dal terzino francese, a lungo oggetto misterioso e diventato titolare nel momento più delicato della stagione. Basti pensare che nelle prime 35 gare di campionato, Ntenda ha giocato dal primo minuto una sola volta. Allo stadio Mazza proprio contro il Milan Futuro, nel giorno dell’ultima gara da allenatore della Spal di mister Dossena. Inizialmente Baldini gli ha concesso uno spezzone contro il Rimini, poi non lo ha più utilizzato fino alla terzultima giornata contro il Pontedera e infine non lo ha più sostituito. È evidente che la presenza in organico di un giocatore come Mignanelli relegasse Ntenda al ruolo di seconda scelta fin dalla scorsa estate.

Nelle poche occasioni in cui era stato chiamato in causa a inizio stagione, le prestazioni del francese classe 2002 hanno lasciato molto a desiderare. Ma Ntenda è rimasto a Ferrara, e alla fine il destino gli ha concesso un’altra chance che ha saputo sfruttare a dovere. Lo staff tecnico ora sa di poter contare su di lui, e di avere a disposizione anche un’ulteriore alternativa: D’Orazio infatti può agire in quella posizione. Mister Baldini sfoglia la margherita: nei prossimi giorni, anche in base alle condizioni di Mignanelli, verrà presa una decisione definitiva.

PREVENDITA. Sono 215 i biglietti già staccati per il settore ospiti dello stadio Chinetti, dove sabato alle 20 la Spal affronterà il Milan Futuro. I tifosi biancazzurri potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti dell’impianto di Solbiate Arno fino alle 19 di domani. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale Vivaticket e presso tutti i punti vendita autorizzati al costo di 10 euro (tariffa unica), con spese di prevendita già incluse.

