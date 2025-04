Milan Futuro-Spal: ufficializzati gli orari dei playout dalla Lega Pro

La doppia sfida tra Milan Futuro e Spal si giocherà sotto la luce dei riflettori. La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle partite dei playout tra le squadre di Oddo e Baldini: andata a Solbiate Arno (provincia di Varese) sabato 10 maggio alle 20 e ritorno a Ferrara sabato 17 maggio alle 20. Per la cronaca, la maggior parte degli spareggi-salvezza di serie C si disputeranno alle 20, ma non tutti. Il doppio confronto tra Pro Patria e Pro Vercelli è fissato per le 17,30, mentre quello tra Messina e Foggia addirittura alle 15.

Come è noto, a conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio (per esempio 1-0 e 0-1 o 2-1 e 2-3, oppure naturalmente due pareggi), verrà considerata vincitrice e quindi salva la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season. In questo caso la Spal (quartultima a +1 sui rossoneri).

Non sono previsti tempi supplementari, e sarà utilizzato il Var. Il club di via Copparo ha precisato che "gli abbonamenti dei tifosi biancazzurri non saranno validi per la gara di ritorno contro il Milan Futuro, poiché l’intera organizzazione dell’evento sarà a cura della Lega Pro. Non appena saranno disponibili comunicazioni ufficiali sui costi e l’inizio della vendita dei biglietti, la società provvederà a informare tempestivamente i propri sostenitori attraverso i canali ufficiali".

Intanto, dopo due giorni di riposo la squadra di Baldini si ritrova stamattina alle 10,30 al centro sportivo Fabbri per la ripresa degli allenamenti. Antenucci e compagni lavoreranno alla stessa ora pure il 1° maggio, mentre venerdì l’appuntamento è per le 16. Inoltre, è stata confermata l’amichevole di sabato prossimo. Il test in programma alle 15 allo stadio Mazza metterà di fronte ai biancazzurri la Triestina, che come la squadra di Baldini disputerà i playout (contro il Caldiero Terme). La gara contro gli alabardati – guidati da mister Tesser e con l’ex spallino Silvestri in organico – si giocherà a porte chiuse.

Il giorno successivo poi è previsto riposo per i biancazzurri, che riprenderanno gli allenamenti lunedì 5 maggio entrando nella settimana che culminerà con la gara di andata dei playout a Solbiate Arno (sabato 10 maggio alle 20). Come l’amichevole, anche tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse. s.m.