Mirco Antenucci sarà tedoforo per Ferrara ai Giochi invernali 2026

Mirco Antenucci rappresenterà Ferrara come tedoforo nel percorso della Fiamma olimpica in vista dei Giochi invernali in programma nel 2026 a Milano e Cortina. Un testimonial d’eccezione, che rafforza ulteriormente il legame tra il capitano della Spal e la nostra città. L’idea è venuta all’amministrazione comunale, che ieri pomeriggio lo ha invitato per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e continua a fare per il club biancazzurro, con cui chiuderà la propria lunga e gloriosa carriera agonistica sabato 17 maggio allo stadio Mazza in occasione della gara di ritorno dei playout contro il Milan Futuro. "Con gratitudine al calciatore Mirco Antenucci, protagonista con la Spal di sfide emozionanti ed indimenticabili, tracciando segni indelebili nella storia sportiva della nostra città", riporta la targa che il sindaco Alan Fabbri ha consegnato al capitano della Spal insieme all’assessore allo Sport Francesco Carità. Oltre alla targa, al numero 7 sono stati consegnati un piatto in ceramica estense decorato e una zia ferrarese, come segno di appartenenza alla città e alle sue tradizioni.

"Mirco Antenucci rappresenta un esempio di sportività, di rispetto e di affetto rispetto alla maglia e alla città che la squadra rappresenta – commenta il primo cittadino –. A nome di tutta Ferrara gli auguro di poter portare avanti i suoi progetti e i suoi sogni". È seguita la proposta ufficiale da parte dell’assessore Carità di diventare tedoforo in occasione delle celebrazioni olimpiche il prossimo anno, come "messaggero dei valori sportivi e icona dello sport ferrarese, capace di ispirare anche le nuove generazioni". Naturalmente Ante7 in questo momento è concentrato esclusivamente sull’obiettivo salvezza della Spal, nella quale ha espresso il desiderio di restare sotto un’altra veste. Ma ha accettato con orgoglio e un pizzico di stupore la proposta del sindaco Alan Fabbri. "Non me l’aspettavo e accolgo con grandissimo piacere questa proposta", ha assicurato capitan Antenucci, ringraziando sindaco e assessore. Il Lupo di Roccavivara sta onorando nel miglior modo possibile la sua ultima stagione da professionista, tanto da essere sceso in campo in 38 gare ufficiali su 39 complessive. Saltando soltanto la trasferta di Piancastagnaio per squalifica. Antenucci è anche il miglior marcatore della Spal con 11 reti realizzate, nonché punto di riferimento assoluto dentro e fuori dal campo. Nell’ultima giornata di campionato tifosi, squadra e società lo hanno celebrato in maniera emozionante, però Ante7 non vuole certo appendere le scarpette al chiodo con una retrocessione. Nella doppia sfida col Milan Futuro la Spal si aggrapperà al proprio capitano, simbolo a 360 gradi del club di via Copparo e adesso anche della nostra città.

Stefano Manfredini