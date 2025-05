Mister Baldini risparmia Steven Nador per i playout contro il Milan Futuro

Nell’ultima giornata di campionato, nonostante conquistare tre punti contro il Gubbio fosse molto importante per provare a superare in extremis il Milan Futuro – come poi è avvenuto –, mister Baldini ha preso la a tavolino la decisione di risparmiare Steven Nador (foto). Il togolese era diffidato, quindi a rischio squalifica in vista dei playout. Per l’allenatore di Massa, Nador al momento è una pedina fondamentale, tanto che lo ha schierato titolare nelle 11 gare che hanno preceduto la trentottesima e ultima giornata. Al centro della difesa, ma anche nel cuore del centrocampo, dove si è fatto valere in coppia con Awua in concomitanza con l’infortunio di Paghera. Il togolese è a tutti gli effetti un jolly da poter utilizzare in due reparti diversi a seconda delle esigenze. Dando per scontata la sua presenza nella formazione titolare di Solbiate Arno, mister Baldini preferirà schierarlo a centrocampo in coppia con Paghera o Awua, oppure in difesa con Arena e uno tra Fiordaliso e Bruscagin? Lo staff tecnico ha ancora qualche giorno per compiere una scelta delicata nell’economia della partita col Milan Futuro. Di sicuro però Nador in questo periodo ha fatto il carico di autostima ed è pronto alla battaglia.