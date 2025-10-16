Moretti, il 9 che mancava: "Con lui salto di qualità"

Ha l’aria sveglia, Federico Moretti, l’attesissimo nuovo 9 della Spal targata Ars et Labor che ieri il ds Sandro Federico ha presentato così: "E’ un altro tassello importante che conosco bene e ho voluto in estate a Chioggia in D. Quando la Clodiense ha cambiato sistema di gioco si sono create le condizioni per portarlo qui dopo che se ne era parlato già in estate. Lui ha le giuste caratteristiche, quelle che cercavamo e per cui siamo stati disposti ad aspettare che si liberasse. Il mister lo voleva fortemente, preferendo al classico "pennellone" solo finalizzatore un centravanti che leghi anche il gioco e attacchi la profondità. Siamo contenti e in futuro, in base a quel che la squadra mostrerà, non escludiamo altri rinforzi. Ora che si sta trovando una buona identità, siamo più sereni e potrebbe anche non servire tanto altro, diciamo che stiamo vedendo meno urgenza, ma resteremo vigili. Moretti intanto ci farà fare il salto di qualità". L’attaccante teramano conferma: "Non sono il classico 9 grosso fisicamente, ma ho sempre giocato centravanti anche nel 433: prediligo il movimento e l’attacco agli spazi e amo giocare per la squadra. So che contano anche i gol, alla fine, e spero di aiutare anche in questo. Di testa me la cavo, ho segnato spesso anche così. Chiamate del genere sono difficili da rifiutare; la piazza è importante e io sono carico e voglioso di ripagare fiducia. Avevo sentito voci al riguardo già in estate, poi erano cessate e avevo firmato alla Clodiense. Non ero scontento della scelta, e anzi li ringrazio per avermi lasciato andare quando le cose non si sono messe come si sperava".

Federico è "il giocatore che fu richiesto due volte" in pochi mesi dal suo omonimo direttore: qui però è Eccellenza… "La feci e la vinsi tanti anni fa col San Nicolò, ma se sei a Ferrara la categoria conta poco. So che il girone è difficile, e so per averlo più volte provato dall’altra parte della barricata, che carica provano gli avversari quando affrontano una big. Ma noi ce la metteremo tutta. Ho già visto che il gruppo è ben affiatato e sono convinto di questa scelta. Vengo da un anno vincente di D con la Sambenedettese, dove c’era un bel gruppo come questo che sapeva dove voleva arrivare. Io a Chioggia mi sono sempre allenato, ho giocato segnando anche un gol, e sono già pronto". Moretti conosce bene Senigagliesi: "Una volta mi toccò anche marcarlo da terzino perchè eravamo in dieci e ho passato un bruttissimo primo tempo… Ricordo anche Carbonaro, a Giulianova quando ero ragazzo".

Il ds che volle Moretti due volte torna sulle prerogative del giocatore: "E’ un attaccante moderno che ama gli spazi e ha la tecnica per venire incontro e fraseggiare con i compagni. Ormai in squadra tutti attaccano e tutti difendono e parliamo anche di un ragazzo che due-tre anni fa ha segnato 25 gol in C, e conosce la via della rete. E conta molto che sia già pronto e allenato, non volevamo uno svincolato. Non siamo obbligati a fare cessioni, non ci preoccupa essere in 27. Tra turni infrasettimanali e Coppa Italia, presto si giocherà ogni mercoledì: gli impegni sono tanti e valuteremo il da farsi in base al cammino ". Intanto arriva una buona notizia per quanto riguarda Cozzari: sembra aver recuperato quasi completamente già per domenica.

Mauro Malaguti