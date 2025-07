Nel gruppo della X Martiri. Ballotta e l’imprenditore Aden

La notizia che la X Martiri avesse raccolto informazioni per contribuire alla rinascita della Spal inizialmente aveva destato più di una perplessità. Cosa c’entra la piccola società di Porotto con un club che ha fatto la storia del calcio italiano? È una domanda che molti tifosi si sono posti, ma giorno dopo giorno la candidatura della X Martiri ha acquisito credibilità. E dopo l’apertura del bando del Comune cominciano a filtrare indiscrezioni sull’eventuale organigramma dell’Ars et Labor Ferrara targata X Martiri. Innanzitutto, è stato deciso di procedere con l’operazione prevista inizialmente, quindi col passaggio della matricola della società di Porotto alla nuova Spal, che si iscriverebbe al campionato di Eccellenza.

Portando in dote selezioni giovanili regionali e l’A2 di calcio a 5. Ma la vera novità sarebbe l’ingresso nel club nei panni di patron di Ali Aden, imprenditore industriale proprietario dell’azienda ResinSystem. A dispetto del nome, è italianissimo. Nato da papà somalo e mamma napoletana nel capoluogo partenopeo. Ali Aden è anche un grande appassionato di calcio, presidente del Terre di Castelli, società modenese nata dalla fusione tra Castelvetro e Vignolese. Con Aden al timone, il Terre di Castelli ha disputato due campionati di Eccellenza di vertice: due anni fa è andato a un passo dalla promozione in serie D, mentre la scorsa stagione è arrivato quinto nonostante grossi investimenti. È chiaro che a Ferrara bisognerebbe vincere subito, ma Aden sarebbe pronto ad accettare la sfida. Con la convinzione di avere i mezzi economici e tecnico-organizzativi per farcela.

Dal Terre di Castelli sarebbe pronto a seguirlo Marco Ballotta, ex portiere protagonista sui campi professionistici dai primi anni Ottanta al 2008 e vincitore di uno scudetto con la maglia della Lazio. Non è ancora chiaro quale sarebbe il suo ruolo, ma in caso di vittoria del bando del gruppo della X Martiri, la sua presenza in casa Spal si potrebbe dare per certa. Come è noto da alcune settimane, l’allenatore sui cui punterebbe la cordata di Porotto è Davide Marchini, reduce da una bellissima stagione coronata con la salvezza alla guida del Progresso in serie D. Aden viene descritto come un imprenditore piuttosto importante nel proprio campo, ma è evidente che in un contesto come quello di Ferrara avrebbe bisogno dell’aiuto di sponsor di peso. In questo senso, dovrebbe essere confermato il supporto della Vetroresina che attraverso la famiglia Colombarini tornerebbe a sostenere la Spal. Non all’interno della società, ma in ogni caso la presenza di un partner del genere certificherebbe la serietà del progetto. Così come altre aziende importanti del territorio che hanno deciso di appoggiare questa compagine. La X Martiri è pronta a fare il grande salto, con la consapevolezza che aggiudicarsi il bando sarà tutt’altro che una passeggiata.

Stefano Manfredini