Nel segno di Giacomel, Iglio e Senigagliesi. Tre protagonisti per la vittoria spallina

Alessandro Giacomel, Giuseppe Iglio e Luca Senigagliesi. Per motivi diversi, sono loro i grandi protagonisti della seconda vittoria consecutiva della Spal, che dopo essersi scrollata di dosso la delusione per la figuraccia rimediata col Fratta Terme sta risalendo velocemente la classifica. Grazie ad un gruppo che sta finalmente prendendo forma e ad alcune individualità che spiccano su tutte le altre. Prima di questa stagione, Giacomel aveva sempre giocato nei professionisti. D’accordo, Virtus Verona e Caldiero Terme non sono piazze che scaldano il cuore, ma a 27 anni si stava comunque ritagliando una carriera in Lega Pro. E a quell’età non era scontato accettare la proposta di una società di Eccellenza, anche se si chiama Spal. Giacomel si è calato nella nuova realtà con serietà e umiltà, e nelle ultime due gare di campionato ha effettuato almeno tre parate decisive che hanno consentito alla squadra di Di Benedetto di battere Young Santarcangelo e Massa Lombarda scacciando i fantasmi che iniziavano ad aleggiare sullo stadio Mazza.

A proposito, il tecnico siciliano non ha rinunciato a Giacomel nemmeno con la Comacchiese in Coppa Italia, quando è uscito imbattuto come nelle altre due gare. E i 270 minuti più recupero di porta inviolata sono la più bella nota in assoluto per una squadra che in attesa di iniziare a segnare con più continuità sta trovando le proprie certezze dalla cintola in giù. Per Iglio questa stagione è senza dubbio la più importante della carriera, una sorta di spartiacque dopo i numerosi problemi fisici degli ultimi anni che lo hanno indotto a ripartire dai dilettanti. Prima di quest’anno, praticamente nessuno lo aveva mai visto giocare. Nonostante dubbi e perplessità, gli è stata assegnata con fiducia la fascia da titolare. E partita dopo partita sta dimostrando di poter essere un valore aggiunto dell’Ars et Labor, non soltanto in fase difensiva. L’accelerazione compiuta in occasione del raddoppio è stata impressionante, così come apprezzabile la freddezza con cui ha trovato l’angolino mettendo in ghiaccio il risultato: se trova la condizione, in Eccellenza fa la differenza.

Il giocatore che più di tutti sta spostando gli equilibri però è Senigagliesi: assist per Gaetani e Cozzari al debutto assoluto col Mesola in Coppa Italia, assist per Malivojevic a Santarcangelo di Romagna e gol col Massa Lombarda. Bello e decisivo praticamente tutte le volte che è stato utilizzato, per distacco il miglior giocatore di questo primo scorcio di stagione.

Stefano Manfredini