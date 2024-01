Nelle ultime giornate trovata la quadratura del cerchio in difesa. Due gol subiti in 6 gare

Se le polveri bagnate degli attaccanti rappresentano forse il principale problema della Spal, la fragilità difensiva per fortuna sembra ormai un ricordo sbiadito. O quantomeno mister Colucci pare aver trovato la ricetta giusta per ridurre ai minimi termini il numero di reti subite. Tra le 10 squadre che occupano la parte destra della classifica infatti la Spal è quella che ha incassato meno gol, complessivamente 21 in 21 gare di campionato. Certo, la retroguardia del Cesena (la meno perforata con 13 reti al passivo) è decisamente più granitica, ma in una stagione come questa bisogna accontentarsi. Anche perché le cose fino a novembre non funzionavano nemmeno da questo punto di vista. Il tecnico siciliano poi ha trovato la quadratura del cerchio con una difesa a quattro composta da Fiordaliso, Peda, Bassoli e Tripaldelli, ultimamente protetti da un centrocampo con due mezz’ali che curano in maniera particolare la fase di non possesso come Collodel e Contiliano che domenica scorsa hanno agevolato anche il lavoro di Carraro. E i risultati cominciano a vedersi, perché la Spal continua a non essere bellissima da vedere ma sta diventando una squadra pratica, efficace e difficile da affrontare.