"Non capisco l’accanimento di quel giornalista: forse l’ho bocciato a scuola... Altri giocatori argentini? Se sono bravi, vanno bene anche lituani». "Le voci su di me? La mia fedina penale è pulita»

Chi si aspettava un esordio da bulldog, è rimasto deluso: Marengo nella sua prima uscita ostenta l’aria serafica del maestro di scuola che in effetti in qualche modo è: "La mia famiglia da molti anni gestisce la scuola Colegio Andersen che conta duemila allievi – racconta –, dai più piccoli ai più maturi, e quella educativa per tutti noi è una missione. Favoriamo in ogni modo anche l’inserimento dei ragazzi autistici nei corsi regolari e abbiamo due sedi, una a Baires e una a Tigre, 30 chilometri più a nord sul Paranà. La mia famiglia è di lì e io ho insegnato storia in quella scuola fino al 2000". Se questa è la storia del casato, colpisce che il nome di Marengo sia indicato con insistenza dalla testata Tribuna de Periodistas come una sorta di “favoreggiatore” di personaggi implicati nel narcotraffico. "Io ho lavorato per tutta la vita con la mia famiglia in ruoli educativi – replica senza grandi turbamenti Marengo – e non conosco affatto il personaggio che quella testata collega a me. Ricordo che per essere presidente bisogna presentare tanti documenti, tra cui casellario giudiziale e fedina penale. Inoltre non ho alcun processo in corso. Non capisco l’accanimento di questo giornalista, perchè questa e una bugia grande di cui ancora non mi capacito. Forse non l’ho promosso in storia quando era studente e per questo si è arrabbiato con me…".

A proposito di Argentina, arriveranno altri giocatori sudamericani? "La nazionalità non conta per me: se si scova un bel giocatore in Argentina lo si prende così come accadrebbe per un lituano".

m. m.