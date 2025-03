"Non cerco alibi, bisogna darsi una svegliata": "E’ un problema mentale, le sto tentando tutte"

Ennesima sconfitta per la Spal, cerca le parole nel dopo gara mister Baldini per spiegare la caduta contro l’Arezzo: "Il mio punto di vista è semplice, la squadra in questo momento non riesce a portare sul campo quello che facciamo durante la settimana. Poi nel momento in cui prende due gol si sblocca, ma è veramente tardi. Non è tanto aver preso gol su due calci piazzati, è che ci si sveglia sempre tardi. É non é neanche questione di giocatori che scendono in campo o di moduli, di quanto si lavora durante la settimana. Dobbiamo capire che le cose si devono andare a prendere, non ce le regala nessuno, si deve fare come a Pescara. Non possiamo aspettare di prendere sempre due schiaffi prima di svegliarci. Le responsabilità sono di tutti – continua il tecnico –, non cerco alibi, sono consapevole di aver perso quattro partite. Il problema grosso in questo momento è che la squadra non riesce a portare sul campo quello che si propone in allenamento. Avevamo lavorato per fare un certo tipo di tattica sul play avversario sin dall’inizio, ma non l’abbiamo mai fatto".

Nel secondo tempo c’è stata una po di reazione? "È un problema mentale, ormai le abbiamo provate tutte sotto tutti punti di vista, cambiando moduli, giocatori, ed è dimostrato in tutte le gare da quando ci sono io. Quando vai sotto poi inizi a giocartela alla pari con l’avversario. Ma è tardi".

Come si gestisce un periodo del genere? "C’è poco da chiacchierare, c’è da darsi una svegliata. Capisco l’aspetto mentale, ma le stiamo provando davvero tutte. Non pensò che arrivare al campo, spaccare tutto o andare tre giorni in ritiro possa servire a qualcosa. Solo ad appesantire ulteriormente. Però i ragazzi devono trovare una soluzione, assieme a me, che sono il primo responsabile. Devono trovare una concentrazione diversa. Tra quattro giorni c’è un’altra partita e devono risolvere le cose in fretta. Io sono a loro disposizione però devono darsi una svegliata".

Beatrice Bergamini