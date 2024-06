Oggi Tacopina rompe il silenzio e svela i piani

Nel giro di un paio di giorni, dal punto di vista dirigenziale e tecnico la Spal ha letteralmente cambiato volto. Non ci sono più il direttore generale Corrado Di Taranto, il direttore dell’area tecnica Filippo Fusco e l’allenatore Mimmo Di Carlo. Al loro posto, Joe Tacopina ha scelto Luca Carra (in arrivo dal Catania), Paolo Danzè e Andrea Dossena. Il direttore generale cresciuto professionalmente nel Parma è stato il primo ad accasarsi in via Copparo, ma per una questione di natura burocratica con tutta probabilità sarà l’ultimo dei tre a firmare il contratto con la Spal. Si attende invece nelle prossime l’ora l’annuncio del direttore sportivo Danzè – sotto contratto fino al 30 giugno col Milan, dove ha lavorato fino al 2023 come responsabile del mercato delle selezioni Primavera e Under 18 – e di mister Dossena, che tra meno di un mese partirà per il ritiro di Mezzana da allenatore della Spal. Oggi però è anche e soprattutto il giorno del presidente Tacopina, che dopo diversi mesi tornerà a parlare in conferenza stampa. Joe risponderà alle domande dei giornalisti alle 15 al centro sportivo Fabbri, dove naturalmente verranno toccati i temi più caldi dell’estate spallina. Dal deferimento che porterà alla penalizzazione nel prossimo campionato all’immobilismo durato quasi due mesi che ha impedito alla Spal di sfruttare la possibilità di programmare in anticipo la prossima stagione. E poi il rapporto difficile con la curva Ovest, che lo ha contestato tutta la scorsa stagione e ancora oggi.