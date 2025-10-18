Osteria Grande, la frazione sfida la Spal. Nuovo allenatore e tanta voglia di stupire

Osteria Grande è una piccola frazione del comune di Castel San Pietro Terme che per il secondo anno di fila schiera con orgoglio la propria squadra nel campionato di Eccellenza. La società biancoblù sta attraversando i giorni più concitati della propria storia proprio nella settimana che porta alla sfida con la Spal, un vero e proprio evento che l’Osteria Grande si appresta a vivere in campo neutro e con un nuovo allenatore. "Diciamo che è una settimana particolarmente movimentata, non vedo l’ora che sia domenica sera – confessa Francesco Dall’Olio, direttore sportivo dell’Osteria Grande –. Dopo la sconfitta rimediata mercoledì scorso col Pietracuta, mister Geraci ha deciso di fare un passo indietro e noi abbiamo concordato con la sua scelta. I rapporti con lui restano sereni, è stata una separazione assolutamente consensuale. Abbiamo cercato subito un nuovo allenatore: sarà Fabio Malaguti, un tecnico importante che qualche anno fa ha vinto l’Eccellenza al timone del Sasso Marconi. È un profilo di alto livello, ma anche un ragazzo del nostro paese che conosce perfettamente la realtà e ha accettato con entusiasmo".

Eppure, la partenza dell’Osteria Grande non era stata da buttare: cinque pareggi di fila e il passaggio del turno in Coppa Italia, prima delle due sconfitte che hanno cambiato il trend. "Ci è mancata la vittoria, ma avevamo cominciato bene il torneo – continua Dall’Olio –. La flessione è iniziata col pareggio con la Comacchiese, poi il ko col Pietracuta è stato davvero molto brutto, peraltro sotto gli occhi di mister Di Benedetto. Era il momento di dare una svolta alla nostra stagione: ripartiamo da un nuovo tecnico che contiamo possa dare la scossa a livello mentale. La Spal? Affronteremo un avversario che non c’entra nulla con questa categoria, sotto ogni punto di vista: il gap è notevole, ma proveremo a giocarcela al meglio delle nostre possibilità. La svolta dovrà avvenire nel medio-lungo termine, però già domenica voglio vedere più agonismo. Aver giocato mercoledì non deve essere un alibi: abbiamo il tempo per recuperare, e anzi quella con la Spal è una partita che tutti vorrebbero giocare. La più affascinante in assoluto, in attesa di quella che disputeremo nel girone di ritorno al Mazza. La location? Abbiamo valutato diverse opzioni: San Lazzaro, Imola e Castel San Pietro, ma abbiamo scelto Budrio perché è un ambiente che ha già ospitato tifoserie importanti in serie D, ci sono gli ingressi distinti per le tifoserie e la collaborazione col Mezzolara è stata eccezionale. Ci aspettiamo circa mille spettatori, 800 dei quali in arrivo da Ferrara".

Stefano Manfredini